Pobjednik Big Brothera u 'Večeri za 5' osvojio visokih 39 bodova: 'Nadmašio je moja očekivanja'

Danijel zvani Cuni kuhao je četvrti dan zadarskog tjedna 'Večere za 5'. Energični domaćin za svoju je večeru osvojio 39 bodova - oduševljene gošće dale su mu po deset bodova dok mu je Valentin dao devet i rekao: „Cuni, volim te, ali rižotu je falilo barem još pet minuta!“

Foto: RTL

Veseli domaćin pripremu je započeo desertom, paradižotom nazvanim 'Lopta za kraj'. „Mislim da su Danijelove kulinarske sposobnosti u redu, da zna ono osnovno i možda zna nešto tradicionalno spremiti, a sad da je neki vrsni kuhar, vjerojatno nije“, komentirala je ususret večeri Katarina.

Glavno jelo naziva 'Cuni cunami' bio je prženi file brancina s rižotom s pancetom i šparogama. „Očito je ovo večera s potpisom“, izjavio je Valentin.

Foto: RTL

Inače, Danijel je 2006. godine pobijedio u trećoj sezoni 'Big Brothera': „Uglavnom, puno su očekivali od mene, izdržao sam do kraja, a najgore je bilo na početku“, rezimirao je pobjednik, koji je novčanu nagradu uložio u kupnju stana. „Bio mi je favorit jer je bio jako simpatičan, kao i danas, i zanimljiv i podizao je atmosferu, tamo kao i ovdje, a i zato što je iz mog grada, naravno da smo navijali za njega“, rekla je Marina.

Foto: RTL



Predjelo je bilo posljednje na redu za pripremu. Naziv 'Frgacuni' goste je naveo da pretpostave da je riječ o nečem 'friganom' i bili su u pravu - za predjelo je domaćin pripremio kozice, gavune i lignje pržene u fritezi. Danijel se prije dolaska gostiju preodjenuo i dočekao ih u dobrom raspoloženju sa spremim aperitivom, a odlučio se poslužiti im džin tonik umjesto likera i rakija. Gosti su piće rado popili, prije nego su se s terase zaputili smjestiti se za stol.

Foto: RTL



'Frgacuni' su oduševili goste na prvu: „Predjelo je izgledalo lijepo, super što je sve izmiješao, savršen finger food“, rekao je Valentin, a Marina dodala: „Predjelo mi je izgledalo savršeno, kao da sam došla u restoran.“

Već uz predjelo dečki su počeli pjevati, a djevojke komentirale kako je uvijek dobro raspoloženi Cuni danas posebno veseo.

Tijekom glavnog jela za stolom je zavladala tišina: „Ne možemo pričati, puna su nam usta“, rekla je Katarina.

„Izgled glavnog jela mi je bio super. Opet, kao da sam došla u restoran i baš sam se osjećala nekako posebno“, zadovoljna je bila Marina.

Foto: RTL

„Meni je riža bila malo previše al dente. Tu i tamo mi je koje zrno zapelo i meni je to bitno, nisam to zamjerio, ali to sam primijetio“, priznao je Valentin pa se i Katarina složila.

Marijani je sve odgovaralo: „Sve sam pojela, baš je bilo odlično.“

Foto: RTL



Desert 'Lopta za raj' svidio se svima. Ipak, dok je Valentinu desert bio baš savršen, a Marini izgledao kao iz slastičarnice, Katarina je rekla da je njoj u redu, ali da joj nije nešto.

Nakon deserta domaćin je gostima podijelio poklone koji su ih apsolutno oduševili! Svatko je dobio uokvirenu fotografiju cijele zadarske ekipe zajedno, a zatim su zaigrali rundu igre 'Pogodi tko'.

Foto: RTL



„Vrlo kreativno od njega. Lijepo smo se zabavili i baš mi je bilo super, uopće nemam zamjerke. Nadmašio je moja očekivanja, očekivala sam od njega nešto dobro, ali nadmašio je to“, zadovoljna je bila Marina, a Marijana se s njom slagala u potpunosti: „Ukupan dojam večeri je savršen, zadovoljna sam i svaka mu čast.“

Foto: RTL



Zadovoljne gošće dale su Danijelu po deset bodova, a Valentin mu je zbog nedovoljno kuhane riže dao devet pa se Danijel s osvojenih 39 bodova smjestio na drugo mjesto.

A kako će kuhati Katarina i tko će odnijeti pobjedu u zadarskom tjednu 'Večere za 5' - ne propustite pogledati sutra na RTL-u od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.