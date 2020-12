Ovo bih iskustvo ponovio još sto puta da mogu. Toliko pozitivne energije, učenja, rada, zanimljivih ljudi sam upoznao tijekom showa, koji je za mene završio najbolje moguće. Naravno da je odličan osjećaj pobijediti, kako ne bi bio... Još sam preuzbuđen i nabrijan zbog svega i jako mi je drago da su ljudi vidjeli i prepoznali moj trud, rad i vrijeme koje izdvajam za sve ovo što radim, priča nam Karlo Kreš (19), pobjednik druge sezone JoomBoosova talent showa 'Rap Camp'.

Karlo je pobijedio u super finalu, u kojem se za titulu borio s Lovrom Crvelinom iz Fil Tilenova tima te Bornom Čimburom iz tima Hiljsona Mandele. Publika je najviše glasova dala njemu, a nagrade koje je osvojio vrijedne su čak 150.000 kuna. Nagrade uključuju 30.000 kuna na KEKS Pay kartici - KEKSICI te snimanje albuma te video spotova u vrhunskoj glazbenoj produkciji te profesionalnoj video produkciji 24sata.

Karlo, skromni dečko iz zagrebačih Gajnica kako su ga u showu prozvali, natjecao se u timu Marina Ivanovića Stoke, koji je od početka vjerovao u njega i govorio da je on najveći favorit.

- Sjećam se kao da je jučer bilo, kad smo supruga i ja pregledavali Rap Camp prijave, odmah mi je za oko zapeo gospodin Š. Bio je vrckav, a bacio je genijalnu rimu. Već tad sam joj rekao da njega želim u svom timu. I stvarno sam sretan da je dečko na kraju i pobijedio. Ima tu neku prekrasnu karizmu, divan je, pravi pozitivac, jako dobro repa, sluša savjete... Predviđam mu super budućnost na našoj sceni jer jako voli rap, jako voli to što radi, u sekundi slaže rime, ima odlične teme i tekstove. A ono što vam odmah mogu otkriti je da, u suradnji sa 24sata, već sad Karlo i ja pripremamo zajedničku pjesmu. Mislim da će to biti odlična stvar – ponosan je Stoka.

Karlo nije bio baš toliko siguran u pobjedu. Vjerovao je da on to može, ali ga je prije proglašenja oprala neopisiva nervoza, priznaje. Ono što je Karla ipak dovelo do samog vrha, osim zalaganja, 'ubojitih' tekstova i super freestyleanja, je i njegova skromnost. I na to je posebno ponosan.

- Ja sam takav kakav sam bio i u showu, jednostavan dečko 's kvarta'. Nema smisla glumiti, treba uvijek biti svoj. Time se i ja vodim, pogotovo u glazbi – govori Karlo, kojemu je upravo 'kvart' glavna tema većine pjesama, i onih koje je pisao u showu i one koje će pisati za svoj album nakon showa.

- Kvart je utjecao na moje odrastanje, kvart je svuda oko mene. Dosta vremena sam proveo na ulici s ekipom i stvarno proživio razne situacije, i nemoguće je da sve što sam vidio i prošao ne utječe na moju glazbu. Već neke tekstove imam za pobjednički album koji ću snimiti, a posebno sam nabrijan na jake drill beatove. Glazba će biti 'ubojito nabrijana', a u tekstovima želim prikazati cijelog sebe – objašnjava.

Priznao nam je kako ga je rap dosad u životu izvlačio iz raznih teških stanja i situacija, a kad se dojmovi još malo slegnu, jedva čeka krenuti u studio na snimanje albuma. I na snimanje pjesme sa svojim mentorom, naravno.

- Stoka je moj idol, volim ga i slušam otkako sam bio klinac, i bit će mi zbilja velika čast snimiti nešto s njim. Jedva čekam – dodaje za kraj.

Ova sezona JoomBoos Rap Campa na YouTubeu, Facebooku i TikToku ukupno je pregledana više od 3,5 milijuna puta.