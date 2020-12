Jo\u0161 jedna situacija iz Mattovog\u00a0\u017eivota posebno je posljednjih dana zanimljiva britanskim medijima, a to je pjeva\u010dev odnos s Meghan Markle. Cardle je u intervjuu za The\u00a0Sun ispri\u010dao kako se dopisivao s tada jo\u0161 uvijek glumicom, i to netom prije nego li je upoznala princa Harryja. Ona mu se, kako tvrdi, javila preko dru\u0161tvenih mre\u017ea\u00a0nakon \u0161to je njegova uloga u predstavi Memphis na West Endu osvojila nekoliko nagrada i imali su dogovoren spoj u Londonu, no na tome je i stalo.\u00a0

- \u010cudna situacija\u00a0i\u00a0ne znam zapravo ni kako se to dogodilo. \u017divot ima svoj tijek, a moj tijek o\u010dito nije trebao biti takav. Smije\u0161no je i sjetiti se toga sad, o\u010dito nije bilo su\u0111eno - zaklju\u010dio je glazbenik, koji je nedugo kasnije\u00a0upoznao sada\u0161nju partnericu Amber Hernaman.\u00a0