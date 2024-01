Pobjednik 'Života na vagi' nam otkriva: 'S nagradom ćemo si renovirati stan i kupiti auto...'

Moram priznati da mi se dojmovi baš i nisu slegli jer sam tek sada zapravo postao svjestan što sam napravio. Nakon prikazivanja počeli su mi se javljati i podržavati me ljudi, tako da sam sada još više pun dojmova. Sve me oduševilo, rekao nam je Mislav Šepić, pobjednik sedme sezone ‘Život na vagi’. Mislav je u show ušao sa 171 kilogramom. Ukupno je izgubio 78,8 kilograma, što je 46,1% tjelesne mase. Osvojio je i nagradu od 20.000 eura, a na što će ju potrošiti?

Foto: Darko Tomas

- Renovirat ćemo stan i kupiti si neki autić. Evo, već se polagano dogovaramo s majstorima za renovaciju stana, a za automobilom smo još u potrazi - priznao nam je. U prvim epizodama pričao je o teškom djetinjstvu. S 14 godina preminula mu je majka.

- Jako je to utjecalo na mene tijekom odrastanja, nije lako se nositi s tim pogotovo kad si jako mlad, ali smatram da me to možda dovelo do toga da sam imao problema s kilogramima. No s druge strane, i taj me gubitak me očvrsnuo kao osobu i naučio me nositi se s problemima u životu - ispričao nam je Šepić. Ipak, iako je bilo teških perioda, prisjeća se uspomena iz djetinjstva. Najdraža mu je kaže ona koja je nastala jednog Božića.

Foto: Privatni album

- Najdraža mi je uspomena jedan Božić devedesetih godina, dok mi je pokojna majka bila živa, kad smo svi zajedno slavili kao obitelj…Znam da nam je bilo predivno, svi smo bili veseli, stariji su šale pričali i bilo je jako lijepo - objasnio nam je.

Supruzi Almasi, Mislav je zahvalan na podršci.

Foto: Privatni album

- Upoznali smo se na radnome mjestu u Općinskom sudu. U vezi smo pet godina, a u braku gotovo dvije godine. Supruga je jako ponosna na mene i oduševljena mojom upornošću i rekla mi je da se ne smijem vratiti na staro. Najljepši trenutak iz showa bio je upravo kad mi je supruga došla nakon devet tjedana u posjet - priča nam, a par ima još samo jednu želju - postati roditelji. Nakon izlaska iz showa odmarao je samo jedan dan, a onda započeo s treninzima. Svakoga je dana odlazio i na posao biciklom.

Foto: Privatni album

- Relacija Velika Gorica - Zagreb. To vam je oko 40 kilometara dnevno - dvadeset u svakom smjeru, koje bi prošao za 35 minuta po smjeru - priznao nam je pobjednik. A kakva je njegova prehrana sada?

- Zdravija, puno manje jedem slatkog, što je i bio moj najveći problem. Sad jedem sve, ali više puta na dan i u manjim količinama - objasnio nam je. Mislav je već jednom uspio pobijediti bitku s kilogramima, ali oni su se vratili.

- Drugačije je jer sam sada stariji i stekao sam puno znanja u showu i sada znam kako održati kilograme. Prošli sam put gladovanjem došao do željene težine i nisam je znao održati. Sada sam i puno više posložen u glavi i oko mene je drugačija okolina nego što je bila onda - ispričao nam je, a Mislav je na početku showa bilo jako teško trenirati. Zatim se dogodila svađa s Edom za koju brojni kažu da je bila ključna na njegovom putu skidanja kilograma:

Foto: Privatni album

- Inače sam jako tvrdoglava osoba i nakon toga sukoba s Edom, odlučio sam njemu i sebi pokazati da ja to mogu puno bolje i više nego do tada. Njegova mi je podrška jako puno značila, kao i njegov način treniranja, smatram da mi je trebao trener poput njega koji te tjera kad misliš da ne možeš više, on te natjera da još odradiš jednu seriju više ili više ponavljanja. Edo je fantastičan trener i jednim dijelom psiholog i smatram da sam u njemu dobio novog prijatelja. Mislavu je sada želja ući u formu kako bi s Edom mogao trčati triatlon, pripreme su već počele.