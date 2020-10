Pobuna u showu: 'Novi farmeri moraju van! Nas je ipak više!'

<p>Čini se kako stari i novi natjecatelji nikako ne mogu pronaći zajednički jezik u showu 'Farma', a farmeri koji najglasnije iskazuju svoje nezadovoljstvo su<strong> Juka </strong>i <strong>Dora</strong>. Juku prvenstveno smeta to što je on trebao postati gazda u ovom tjednu, no dolaskom novih farmera promijenila su se pravila igre, no kaže, prihvatit će ju kao takvu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- To razočarenje nisam doživio otkad je Hajduk ispao iz Lige prvaka - kazao je Juka i dodao: 'Možda bi bilo dobro da se priključe radovima. Već je bilo par šaputanja, ok raspoređuje, ali trebao bi uzeti kramp u ruke. Kada uđu novi ljudi u moj život, ja nemam nikakvih problema, a ako je ikako moguće ja ću u životu izbjeći ljude negativne energije.'</p><p>Dora, priznaje, osjeća se ugroženo i stoga ima potrebu jasno iskazati svoj stav. 'Definitivno je bio šok sinoć i prva pomisao da se mi stari farmeri moramo držati skupa. Oni su se predstavili kao oni koji su preuzeli farmu, skinuli nam zastavu i u meni su se probudili svi majčinsko zaštitnički instinkti koji su bili uspavani'.</p><p>Nakon cijelog dana, u pušnici je <strong>Zdenki</strong> i <strong>Sanji</strong> predložila da organiziraju pobunu. 'Ja predlažem bunu! Nas je više, njih je manje. Ajmo se mi sad igrati, ali stvarno' odlučna je Dora te dodaje: 'Ovo sve propada! Nisu tu ni 24 sata, a sve propada, štetočine! To s Farme mora ići van!'</p><p>S druge strane, ni novi farmeri ne osjećaju gostoprimstvo, a toga je najviše svjestan gazda <strong>Zoran</strong>. 'Dojmovi su u prvom danu bili vrlo zbunjujući, ali vlast je vlast. Izabran sam legalno, tako je kako je' kazao je. Tokom dana na farmu je stigao mentor Jure kako bi gazdi prenio koje sve zadatke moraju obaviti u ovome tjednu, a odveo ga je i u vinograd objasnivši mu što se sve od njih očekuje.</p><p>'Ja imam veliko poštovanje prema gospodinu i njegovom radu i sve što je stvoreno na ovoj farmi. Ja sam mislio da je samo to malo, međutim kad sam se provozao i stvarno vidio veličinu. Mislim da je idol', zaključio je Zoran. </p><p>Hoće li se farmeri pobuniti protiv dolaska novih farmera i njihovog preuzimanja vlasti, gledatelji će doznati u idućoj epizodi showa 'Farma More i Maslina'. </p>