Počele svadbe! Nina Martina i Mario upoznali su se u 'Životu na vagi', sada su se vjenčali

Vesele svatove u Širokom Brijegu proteklog vikenda predvodio je raspjevani mladoženja, koji se na slavlju čak popeo na pozornicu i zapjevao s Domenicom, koja mu je u jednom trenutku zabavljala uzvanike. Ante Bačić Baćo, bivši saborski zastupnik i političar kojeg javnost godinama prepoznaje po osebujnom nadimku, uplovio je u bračnu luku. S partnericom Ivonom Ljubić izrekao je sudbonosno “da” na svečanosti u Širokom Brijegu, mladenkinu rodnom kraju.

Domenica im je za prvi ples zapjevala Terezinu pjesmu “Molim te ostani”. Svatovi su se okupili u restoranu Vrelo Borak, mjestu koje se diči spojem prirodne ljepote i hercegovačkim gastro specijalitetima. I doista, na prvi pogled, raskošna dvorana bila je bogato okićena cvijećem i ostalim pripadajućim svadbenim dekorom, a mladi političar pozvao je i neke stranačke kolege, koji su se veselili s mladencima na njihovu velikom danu.

Ante Bačić Baćo javnosti je postao poznat 2022. kad je u Ratnu školu “Ban Josip Jelačić” upisan odlukom tadašnjeg ministra obrane Marija Banožića. Budući da Zakon o službi u Oružanim snagama ne predviđa mogućnost da državni dužnosnik poput Bačića bude i polaznik Ratne škole, zbog cijelog slučaja izbio je sukob između Milanovića i tadašnjeg ministra Banožića. U Sabor je ušao kao zamjenik Damira Krstičevića 2017. godine. Mladom HDZ-ovcu doista se posrećilo. Naime, sedmero ljudi koji su bili ispred njega na listi u 10. izbornoj jedinici imenovani su na druge funkcije, nespojive s dužnosti saborskog zastupnika.

Protekli vikend za vjenčanje su odabrali i Nina Martina Korbar te Mario Mandić, koji su se upoznali 2018. u trećoj sezoni emisije “Život na vagi”. Nakon showa nastavili su družiti se, a prijateljstvo je s vremenom preraslo u ljubavnu vezu. Zajedno su u Zagrebu otvorili teretanu, u kojoj rade s ljudima koji imaju višak kilograma, oslanjajući se na vlastito iskustvo transformacije.

Zaručili su se 2024., a fotografije s vjenčanja uzbuđeni mladoženja podijelio je na društvenim mrežama. Mladenka je istesanu figuru istaknula korzetom, a donji dio vjenčanice bogato se širio u krinolinu. No veselu Ninu Martinu ništa nije zaustavilo u odličnom provodu, plesu i pjesmi.