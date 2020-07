Počeli iznositi 'prljavo rublje': Depp tvrdi da mu je bivša na krevetu obavila veliku nuždu

Zlatni par Hollywooda, kako su ih mnogi zvali, rastali su se nakon samo 15 mjeseci braka. Amber je potom dobila privremenu sudsku zaštitu od Deppa, a danas ga tuži za nasilje

<p>Brak glumačkog para završio je burno, a trenutačno se 'povlače' po sudu. <strong>Amber Heard</strong> (34) je optužila <strong>Johnnya Deppa</strong> (57) za nasilje, a on nju kako samo želi izvući novac od njega lažima i podmetanjima. </p><p>Kao dokaz vlastitim svjedočanstvima Amber se u nekoliko navrata pozivala na fotografirane ozljede i prijave koje je upućivala protiv holivudske zvijezde, a na sudu je prikazano i nekoliko snimki Deppovog ludila. Njezin odvjetnički tim smatra da je u dobroj poziciji, no Depp se ne da. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Obožavatelji su zabrinuti za Deppa</strong></p><p>Iako su već ranije iznosili svoje 'prljavo rublje' iz braka, supružnici su isto počeli govoriti na sudu. Depp je optužio Amber kako je jednom prilikom učinila bizarnu stvar. Tvrdi kako je izvršila veliku nuždu na njihov bračni krevet nakon svađe u periodu njihove rastave.</p><p>Razlog njezinog 'olakšavanja' je bio taj da je glumac navodno dva sata zakasnio na proslavu njenog rođendana. Posvađali su se, Depp je ljutito izjurio iz stana, a Heard je bila bijesna pa mu je 'servirala' osvetu koja je rezultirala 'porcijom' izmeta na krevetu koji je idućeg dana pronašla njihova spremačica. </p><p>Iako glumac tvrdi da postoje 'čvrsti dokazi koji pokazuju kako je Amber počinila taj incident', Amber ipak tvrdi kako to nije njezino djelo te kako je za sve bio kriv njihov pas<strong> Boo </strong>koji je za obavljanje nužde baš tada odlučio odabrati krevet slavnog para.</p><p>Podsjetimo, Heard se razvela od Johnnyja nakon godine dana braka i pet godina veze. Zatražila je rastavu u svibnju 2016. te odmah potom dobila privremenu sudsku zaštitu od Deppa. Kao razlog zahtjeva za razvod braka glumica je navela 'nepomirljive razlike', a nasilje je, po njezinim riječima, kulminiralo kad joj je Johnny navodno bacio mobitel u lice i razbio nekoliko stvari u njezinu stanu. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>