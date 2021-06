Već nekoliko tjedana, osam kandidata showa 'Tvoje lice zvuči poznato - All Stars' pokazuju se kao vrsni interpretatori u svojim transformacijama. Prošle subote odabrano je četvero koji su imali najviše bodova, a oni će se sada boriti za titulu najboljega.

U Finale showa ušli su Mario Petreković, Maja Bajamić, Damir Kedžo i Saša Lozar koji moraju dati sve od sebe kako bi odnijeli pobjedu All Stars sezone 'Tvoje lice zvuči poznato'.

Prvi je pozornicu zauzeo Mario Petreković. U finalu je nastupio kao Will Smith koji je u filmu ''Aladin'' utjelovio dobrog duha.

Njegov nastup bio je pun plesa i energije, a osvojio je i pohvale žirija.

- Kad ti netko nudi da otpjevaš točku iz mjuzikla, to je primamljivo, ali i sam znaš da je to izuzetno teško naročito kad se samo jedna točka izvuče iz cijelog mjuzikla, to zna biti sklizak teren - rekao je Igor i pohvalio nastup.

- Odlično si otvorio show, ovo je idealna uloga za tebe - pohvalila ga je i Indira.