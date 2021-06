Jubilarni 10. festival 'Stih u regiji' održat će se od 10. do 12. lipnja u Knjižnici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu. Organizatori su Hrvatsko društvo pisaca uz voditelja festivala Ivana Hercega i suradnika Monike Herceg i Alena Brleka. Otvorenje je u četvrtak, 10. lipnja u 19.30 sati.

Festival je pokrenut 2009. godine, pod okriljem HDP-a, nakon što je već zaživio časopis Poezija. Na festivalu se okupljaju pjesnici iz šire regije, zemalja bivše Jugoslavije, ali i Bugarske, Poljske, tj., srednje i jugoistočne Europe. Na SUR-u se povezuje više vrsta umjetnosti, uvijek ima glazbe, odnosno mini koncerata, izložbi, okruglih stolova o različitim temama, promocija knjiga, antologija, razgovora s piscima...

Na festivalu su od njegova pokretanja nastupili neki od najznačajnijih pisaca ovoga dijela Europe, od Bogomila Gjuzela i Ivana Kordića do Petra Gudelja i Nikice Petraka, te mnogi mlađi poznati i vrsni autori iz Hrvatske i inozemstva. Ove godine festival se održava samo u Zagrebu, no prijašnjih godina festival se održavao i u široj okolici, od Trakošćana preko Krapine do Velikog Tabora.

Tako će u zagrebačkoj Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, svoju poeziju čitati petnaest pjesnika iz pet zemalja: Evelina Rudan, Josip Čekolj, Jovica Ivanovski, Anita Pajević, Ivica Prtenjača, Vida Sever, Branko Čegec, Nina Dragičević, Andrijana Kos Lajtman, Neva Lukić, Radmila Petrović, Damir Radić, Anita Pajević, Nina Dragičević i Radmila Petrović.