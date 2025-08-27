Počinje 82. Venecijanski filmski festival: Dolaze velike zvijezde

Ovogodišnji Filmski festival u Veneciji održat će se od 27. kolovoza do 6. rujna na otoku Lidu. Američki redatelj Alexander Payne, čiji filmovi uključuju 'Sideways' i 'Nebraska', predsjedat će žirijem 82. izdanja, naslijedivši Isabelle Huppert.

- Iako dijelim sukob ljubitelja filmova oko uspoređivanja filmova jednih s drugima, poštujem gotovo stogodišnju povijest Venecijanskog filmskog festivala koja glasno slavi film kao umjetničku formu. Ne mogu biti uzbuđeniji - rekao je u izjavi, piše Vanity Fair.

Foto: Remo Casilli

Pridružit će mu se i druge poznate umjetničke figure iz cijelog svijeta: Stéphane Brizé, Maura Delpero, Cristian Mungiu i Mohammad Rasoulof, kao i glumice Fernanda Torres i Zhao Tao. Francuska redateljica Julia Ducournau bit će predsjednica međunarodnog žirija Orizzonti.

Foto: Remo Casilli

Filmski festival ove će godine biti prepun zvijezda i prestižnih redatelja. Među najavama događaja su 'Frankenstein' Guillerma del Tora s Oscarom Isaacom i Jacobom Elordijem, 'Bugonia' Yorgosa Lanthimosa s Emmom Stone, 'After the Hunt' Luce Guadagnina s Julijom Roberts, 'Jay Kelly' Noaha Baumbacha s Georgeom Clooneyjem i 'Father, Mother, Sister, Brother' Jima Jarmuscha s Cate Blanchett.

Za prestižnu nagradu - 'Zlatnog lava' za najbolji film natjecat će se ukupno 21 dugometražni film, najavio je na konferenciji za novinare umjetnički direktor Mostre, Alberto Barbera. Najstariji filmski festival, koji je s vremenom postao odskočna daska za Oscare, otvorit će se svjetskom premijerom filma 'La Grazia' talijanskog redatelja Paola Sorrentina ('La Grande Bellezza'), u kojemu glumi njegov omiljeni glumac Toni Servillo, čiji je scenarij držan u tajnosti.

Foto: Yara Nardi

Talijanski redatelj Paolo Sorrentino vraća se u Italiju nakon što je predstavio svoj najnoviji film, 'Partenopa', na Filmskom festivalu u Cannesu 2024., gdje je redoviti gost. Imat će čast otvoriti Mostru 2025. filmom 'La Grazia', koji ponovno spaja glumca Tonija Servilla s Annom Ferzetti. Nisu objavljeni nikakvi detalji radnje osim da se radi o ljubavnoj priči. Redateljev posljednji posjet Lidu bio je uspješan: 2021. osvojio je 'Srebrnog lava' (Grand Prix du Jury) za film 'Božja ruka'.

Foto: Yara Nardi

Njemački redatelj Werner Herzog primit će počasnu nagradu za svoju impresivnu karijeru koja obuhvaća fikciju (Fitzcarraldo) i dokumentarni film (Grizzly Man). Drugi 'Počasni lav' bit će dodijeljen Kim Novak, američkoj glumici koju smo vidjeli u filmovima Billyja Wildera (Kiss Me, Stupid) i Alfreda Hitchcocka (Vertigo), a koji su također bili istaknuti na festivalu Deauville 2025.