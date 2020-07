Osim burgera i nesvakida\u0161njih pizza spremaju jo\u0161 nekoliko iznena\u0111enja. Jaka je i glazbena postava, a isti\u010du se Ozren Kanceljak Kanca, Ilko \u010culi\u0107 i Adriatic Coasting, kako ih zovu, \u201chrvatska funk delegacija\u201d.

- Stvarno je vrijeme \u010dudno i sve je u ovoj bran\u0161i apsolutno te\u0161ko. U zatvorenim prostorima ja odbijam pu\u0161tati muziku i va\u017eno mi je da se po\u0161tuju sve mjere. Ovdje su to ispo\u0161tovali, a draga mi je i tematika, \u2018Jungle\u2019, pa \u0107u pripremiti set sjajne muzike iz Ju\u017ene Amerike, Kariba, Azije... Putovanja mislim da ionako, barem izvan Hrvatske, jo\u0161 neko vrijeme ne\u0107e biti pa mi se svi\u0111a ova tropska varijanta - rekao nam je Kanca.

Spada u red onih koje ne treba posebno predstavljati, stara je garda. Pu\u0161tao je u legendarnim zagreba\u010dkim klubovima Kulu\u0161i\u0107u i Lapidariju. Uvjerili smo se i sami nekoliko puta, vjerne sljedbenike ima i danas.

- Mislim da \u0107emo i uz pridr\u017eavanje svih mjera napraviti dobru atmosferu. Ionako je u mojim setovima bilo sve vi\u0161e eklektike, a sad se o\u010dekuje vesela i pozitivna glazba, \u0161to je super. Dobar sam i sa svim kuharima na festivalu, vjerujem i da \u0107e oni napraviti klopu sukladno nazivu festivala, pa bi sve zajedno trebalo biti na nivou - objasnio nam je Kanca, koji se ve\u0107 priprema za srijedu i otvorenje festivala, koji \u0107e potrajati do 26. srpnja.

Za odrasle \u0107e sljede\u0107ih dana biti, dakle, pregr\u0161t sadr\u017eaja, od plemenitih teku\u0107ih do jestivih, a bit \u0107e radionica i za najmla\u0111e.

\u00a0

\u00a0

Počinje Fuliranje Jungle, novi zagrebački ljetni festival

Osim burgera i nesvakidašnjih pizza spremaju još nekoliko iznenađenja. Jaka je i glazbena postava, a ističu se Ozren Kanceljak Kanca, Ilko Čulić i Adriatic Coasting, kako ih zovu, “hrvatska funk delegacija”.

<p>Posebni uvjeti, kao i mjere, ali ujedno i drukčiji program, bit će od srijede na zagrebačkom Strossmayerovu trgu. Počinje tad još jedno fuliranje, ovaj put u programu Fuliranje Jungle. A za dobru klopu i muziku opet su angažirane jake snage. Za ukusne delicije pobrinut će se kvartet Marko Palfi iz Garden Kitchena by Marko Palfi, Mate Janković, Marin Medak iz RougeMarina i slastičarski mag Robert. Epidemiološke mjere i pripreme bile su jednake onom programskom.</p><p>Osim burgera i nesvakidašnjih pizza spremaju još nekoliko iznenađenja. Jaka je i glazbena postava, a ističu se Ozren Kanceljak Kanca, Ilko Čulić i Adriatic Coasting, kako ih zovu, “hrvatska funk delegacija”.</p><p>- Stvarno je vrijeme čudno i sve je u ovoj branši apsolutno teško. U zatvorenim prostorima ja odbijam puštati muziku i važno mi je da se poštuju sve mjere. Ovdje su to ispoštovali, a draga mi je i tematika, ‘Jungle’, pa ću pripremiti set sjajne muzike iz Južne Amerike, Kariba, Azije... Putovanja mislim da ionako, barem izvan Hrvatske, još neko vrijeme neće biti pa mi se sviđa ova tropska varijanta - rekao nam je Kanca.</p><p>Spada u red onih koje ne treba posebno predstavljati, stara je garda. Puštao je u legendarnim zagrebačkim klubovima Kulušiću i Lapidariju. Uvjerili smo se i sami nekoliko puta, vjerne sljedbenike ima i danas.</p><p>- Mislim da ćemo i uz pridržavanje svih mjera napraviti dobru atmosferu. Ionako je u mojim setovima bilo sve više eklektike, a sad se očekuje vesela i pozitivna glazba, što je super. Dobar sam i sa svim kuharima na festivalu, vjerujem i da će oni napraviti klopu sukladno nazivu festivala, pa bi sve zajedno trebalo biti na nivou - objasnio nam je Kanca, koji se već priprema za srijedu i otvorenje festivala, koji će potrajati do 26. srpnja.</p><p>Za odrasle će sljedećih dana biti, dakle, pregršt sadržaja, od plemenitih tekućih do jestivih, a bit će radionica i za najmlađe.</p><p> </p><p> </p>