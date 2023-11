Ema je drugi put probala proći u 'The Voiceu': 'Odbijanci su od mene napravili ono što jesam'

Nova sezona glazbenog showa The Voice krenula je večeras na Prvom programu HRT-a. Uz Vannu (53) i Davora Gopca (59), koji su bili i u prethodnim sezonama, novi članovi žirija su Damir Urban (55) i Dino Jelusić (31) koji su zamijenili Ivana Dečaka i pokojnog Massima Savića.

Dugo očekivana, četvrta sezona showa "The Voice Hrvatska" počela je nastupom mentora koji su izveli dijelove svojih pjesama pred raspoloženom publikom u prepunom studiju "Anton Marti" na zagrebačkom Prisavlju.

Foto: Dario Njavro/HRT

U vruće mentorske fotelje sjedaju Vanna i Gobac, a svoje mentorsko krštenje imali su Urban i Dino.

- Znaš, ne smijemo doma nositi ove stolce, ja sam htio prošle godine, al' mi nisu dali.

- Vanna i ja smo stari mentori, samo mi smijemo pričati - pokušavao je Gobac opustiti nove mentore. Nakon toga Vanna je označila početak 4. sezone.

Foto: Dario Njavro/HRT

Prva se predstavila Karla Jovanović i izvela pjesmu "I Just Want to Make Love to You" pjevačice Ette James. Prvi se okrenuo Gobac koji je gotovo cijelo vrijeme pjevao uz Karlu. Nakon njega i Vanna i Dino.

- Nisam znao što očekivati, a sad imam visoka očekivanja - prokomentirao je Dino, čiji tim je na kraju Karla i izabrala.

Foto: Dario Njavro/HRT

- 'The Voice' je za mene prilika da me ljudi vide i da učinim svoj Cres ponosnim - rekao je Paolo Kaštelan, student prava koji pjeva i u klapi.

Pjevao je „Dobar dan“ velikog Olivera.

- Ovo je sklizak teren kad pjevaš Olivera, moraš nas nečim posebnim taknuti. Nažalost, nismo to osjetili iako imaš sjajan glas - samo su neki od komplimenata mentora, ali Paolo nije prošao dalje.

Foto: Dario Njavro/HRT

"It's a Man's Man's Man's World " Jamesa Browna energično je pjevala Ana Verunica i okrenula su joj se tri mentora.

- Čim si vrisnula, ja sam se okrenuo - rekao je Gobac uz smijeh i podršku publike u studiju.

- To je to - rezimirao je Urban čiji tim je Ana i odabrala.

Foto: Dario Njavro/HRT

- Moje mane su to što sam prekritičan prema sebi i što sam perfekcionist - rekao je Fran Uccellini prije nego što je otpjevao "Man in the Mirror".

- Tko zna pjevati Michaela Jacksona, zna pjevati i punk - prokomentirao je Gobac koji se jedini okrenuo i koji je dobio prvog pjevača u svom timu.

Foto: Dario Njavro/HRT

Romana Kalauz donijela nam je na scenu "Oops!... I Did It Again!", ali bez obzira na komplimente mentora, pogotovo Urbana koji je sjeo kraj nje na pozornicu, nije prošla dalje.

- Htjela sam kroz emisije plakati s Urbanom, ali…- zaključila je Romana.

Foto: Dario Njavro/HRT

Oliverovu pjesmu punu duše, Oliverove „Stine“, pjevala je Ivana Jukić koja za sebe kaže da ima kratak fitilj, bez obzira na svu nježnost nota i stihova koje je izvela.

Vanna je reagirala već na prve taktove, jedina se okrenula i svom timu pridružila Ivanu koja je priznala da je to bila i njezina želja.

Foto: Dario Njavro/HRT

Danijela Hajdinjak rodila se u Torontu, a odnedavno živi u Rijeci. Uz to što pjeva, i sama je autorica. Večeras je izvela pjesmu Adele "Make You Feel My Love".

Već nakon prvih taktova okrenula se Vanna, za njom gotovo odmah Urban i Gobac, a na posljednjim taktovima i Dino. Danijela je prva natjecateljica u novoj sezoni "The Voicea" kojoj su se sva četiri mentora okrenula i htjela je u svom timu.

Danijela je odabrala Urbanov tim.

Foto: Dario Njavro/HRT

Ema Žiher je povratnica u "The Voice" nakon četiri godine. Stilski zaista posebna, izvela je pjesmu "Toxic", no ponovno nije uspjela proći među 40.

Urban i Gobac dali su joj potpunu podršku da ne odustaje i nađe svoj put.

- Od mene su odbijanci napravili ono što sam sada - rekao je Urban. Nakon Emina izlaska iz studija mentori su i dalje pokušavali naći razlog zašto se nitko nije okrenuo. Ema je razočarana, ali ne odustaje, a mentorima je iskreno žao.