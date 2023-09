Počinje SHIP festival u Šibeniku

Šibenik će za točno jedan dan ugostiti prvi SHIP festival. SHIP je showcase festival čiji cilj nije da gledate bendove koje volite, već da se zaljubite u one koje još niste čuli. Ako ste ljubitelj različitih žanrova i strast vam je otkrivati novu glazbu onda ste upravo vi ta publika koja ovo ne smije propustiti.

SHIP festivala se održava prvi put ove godine i to u gradu koji zaista živi i osjeća glazbu – Šibeniku.

Donosimo vam deset razloga zašto morate doći na SHIP od četvrtka, 14. rujna pa do nedjelje, 17. rujna:

1. VIŠE OD 40 BENDOVA

Količina novih europskih i hrvatskih bendova koji će prodefilirati kroz čak šest pozornica (o tome u nastavku) je zaista impresivna. Više od 40 (slovima četrdeset) bendova stižu u Šibenik i kroz njihove nastupe publika će moći uživati u elektronici, indie popu, jazzu, rocku, hip hopu, world musicu, r&b-u, neo-folk-u, punk-rock-u, klasici itd… Od Bad Daughter i Frana Vasilića, preko Tolstoysa i Rotormotora pa sve do Nu Genea-e.

2. 65 PANELISTA

I popis panelista je jednako impresivan – 65 glazbenih profesionalaca iz 16 zemalja razmijenit će svoja iskustva na panelima u petak i subotu i to na temu showcase festivala, digitalne distribucije, različitosti ali i prednostima export platformi poput ovakvih festivala. Jedan od ključnih gostiju panelista ovog dijela festivala je James Minor, potpredsjednik jednog od najvećih glazbenih festivala u svijetu SXSW Music Festivala (Austin, Texas), ali i predstavnici festivala kao što su Glastonbury, Primavera, Eurosonic…

3. NU GENEA LIVE BAND - KONCERT OTVORENJA ILI KAKO ZVUČI MEDITERAN

Koncert otvorenja s Nu Geneaom kao headlinerima je nešto što ne smijete propustiti. Nu Genea je projekt DJ-eva Massima Di Lene i Lucia Aqueline koji u svojoj live band verziji broji devet izvanrednih glazbenika na pozornici. Proučavajući glazbu svog rodnog kraja, ovaj talijanski disco sastav našao je unikatnu plesnu formu koja nostalgično odjekuje napuljskim disco izdanjima iz 70-ih i 80-ih prošlog stoljeća. Pedantnim istraživanjem glazbene prošlosti multikulturalnog juga Italije, ali i plesne glazbe iz cijelog svijeta, razvili su glazbeni stil s čvrstim plesnim grooveom, masnim basom, svemirskim linijama sintesajzera i višejezičnim tekstovima u čijoj se jednadžbi osim disca nalaze i funk, boogie, electronica, dub, i brojni drugi stilovi.

4. 6 LOKACIJA (DVIJE SU BESPLATNE)

SHIP se održava na šest lokacija od kojih su na čak dvije lokacije koncerti potpuno besplatni, što također nije čest slučaj. Dvije pozornice na Tvrđavi svetog Mihovila koja je prepoznata i u svijetu kao savršena lokacija za koncerte, dvije pozornice kluba Azimut, samog srca grada Šibenika, kuća umjetnosti Arsen i Tunel u podzemlju nekadašnjeg vojnog kompleksa u sklopu remontnog brodogradilišta. Vanjska lokacija kluba Azimut i Kuća umjetnosti Arsen će imati besplatni koncertni program.

5. ULAZNICE ZAISTA NISU SKUPE

Iako sve oko SHIP-a zvuči grandiozno, počevši od broja bendova koji nastupaju pa sve do broja lokacija na kojima nastupaju, ulaznice zaista nisu skupe. Pro pass ulaznica s kojom zaista možete sve i svugdje košta samo 65 eura, dok se festivalske za određene dane mogu pronaći od 19 do 29 eura. Sve ih možete pronaći ovdje.

6. SHIP KAO ODSKOČNA DASKA

Ako dođete na SHIP i jedan od bendova za nekoliko godina postane mega popularan moći ćete reći da ste ih slušali među prvima u Šibeniku davne 2023. godine. SHIP je zaista potencijalna prekretnica u karijeri s inozemnim potencijalom.

7. IZLOŽBA BORIS PLEŠA

Boris Pleša je grafički dizajner s dugogodišnjim iskustvom koji vodi vlastiti studio te je objavio i monografiju pod nazivom „It's Not Only Rock 'N' Roll“. Održat će izložbu svojih briljantno originalnih autorskih ilustracija koju morate pogledati u Azimutu od srijede, 13. rujna. Smatrajte to bonusom SHIP festivala.

8. PRODUŽENO LJETO

Za razliku od srpnja i kolovoza koji su bili prepuni iznenađenja, rujan je što se vremena i sunčanih dana tiče, apsolutno prekrasan. O ljepotama Šibenika ne treba posebno ni govoriti (iako hoćemo) tako da je SHIP prilika za četiri dana uživanja u produženom ljetnom moodu, plesu, dobrim bendovima i druženju u gradu kulture i glazbe. Trebalo bi se pozdraviti s ljetom na adekvatan način, a adekvatnije od SHIP-a ne postoji.

9. BANJ I JADRIJA

Ako niste bili, sigurno ste čuli, a ako ste bili, sigurno ste se vraćali. Ili se možete vratiti na dva najpoznatija mjesta za kupanje u Šibeniku. Gradska plaža Banj nalazi se nekoliko minuta šetnje od šibenske gradske jezgre. Šljunčana je i s nje se pruža pogled na Kanal svetog Ante kao i na jednu od lokacija SHIP-a – tvrđavu svetog Mihovila. Uz Banj, obavezan pitstop je i Jadrija – plaža već prepoznata kao vrhunska lokacija za dobar selfie. Često isticana kao najfotogeničnija, bit će odličan izbor za osvježenje i piće u pauzi između SHIP koncerata.

10. KULTURNO UZDIZANJE i GASTRONOMIJA

Pod uvjetom da ćete imati snage i vremena, a vjerujemo da hoćete, Šibenik nudi toliko toga što morate vidjeti da ne znamo gdje bi počeli, a gdje završili. Samo par ključnih napomena – 4 tvrđave – na jednoj ćete biti za vrijeme koncerata, 3 more to go, katedrala svetog Jakova (+ još 23 crkve koliko ih Šibenik ima), Kanal svetog Ante, gradski muzej, Aquarium, četiri bunara i zadnje, ali prvo – memorijalno igralište Dražen Petrović. Drniški pršut, srdele, svježa tuna, ribe na žaru, masline, smokve, crno vino, skradinske kumbasice ili rižot koji se priprema 12 sati – sve je to moguće pronaći u gradu ne samo prvorazrednih spomenika kulture već i vrhunske gastronomije.

Festival SHIP organizira Ured za izvoz glazbe Hrvatska (HUZIP, HGU, HUIG, HUOKU) u suradnji s Javnom ustanovom u kulturi Tvrđava kulture Šibenik, a festival podržavaju Ministarstvo kulture i medija RH, Hrvatska Turistička Zajednica, HDS ZAMP, Grad Šibenik, Turistička zajednica grada Šibenika i Turistička zajednica Šibensko kninske županije. Sponzori su Vinoplod Vinarija Šibenik, Jamnica, Šibenska pivovara i Maraska.