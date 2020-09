Počinje Splitski filmski festival

<p>Filmom redatelja <strong>Gregora Božiča </strong>u slovensko-talijanskoj koprodukciji 'Priče iz šume kestena' u četvrtak počinje 25. Splitski filmski festival, odnosno Međunarodni festival novog filma, koji će se održavati do 17. rujna u Ljetnom kinu Bačvice.</p><p>Organizatori u srijedu najavljuju da okosnicu festivala i ove godine čini međunarodna konkurencija dugometražnih i kratkometražnih filmova iz koje se izdvajaju na Berlinaleu nagrađena tajvanska drama 'RIZI', koja se na engleskom zove 'Days' (redatelj Tsai Ming-liang) i dokumentarac 'Land of my Father' (redatelj Matthew J Koshmrl), koji na ekran donosi nerazriješenu traumu japanske okupacije Koreje i načina na koji se ona reflektirala na živote seljaka.</p><p> - Iz popratnog programa se izdvaja dokumentarni film 'Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blache' (redateljice Pamele B. Green) koji osvjetljava intrigantnu priču o zaboravljenoj prvoj ženskoj redateljici i producentici više od tisuću filmova, čija su postignuća bila do sada potpuno izbrisana iz dominantnog mačističkog povijesnog narativa. U povodu nedavne smrti <strong>Bekima Sejranovića </strong>u programu festivala je i film 'Od Tokija do Morave' (redatelja Moku Teraoka), čiji je središnji lik upravo Bekim - navodi se na službenim stranicama festivala.</p><p>Publika će se na filmskim ekranima imati priliku družiti i s dvije omiljene splitske glumice. <strong>Marija Škaričić </strong>stiže na Bačvice u glavnoj ulozi švicarsko-hrvatskog filma 'Mare' (redateljica Andrea Štaka) u kojem utjelovljuje svu kompleksnost sredovječne dalmatinske žene, dok <strong>Ivana Roščić </strong>u slovensko-talijanskom filmu 'Priče iz šume kestena' vodi u sanjivu priču zaboravljene zajednice koja je nekoć živjela na granici Jugoslavije i Italije, dodaju organizatori.</p><p>Najavljen je i online program festivala, koji nudi mogućnost prisustvovanja masterclassovima, među inima, američkog redatelja kratkih eksperimentalnih filmova <strong>Roberta Arnolda</strong>, novomedijskog umjetnika<strong> G.H. Hovagimyana</strong>, predavanju britanskog video umjetnika <strong>Georgea Barbera </strong>te američke redateljice<strong> Pamele B. Green</strong>.</p><p> - Splitski filmski festival već 25 godina fokus stavlja na radove nastale u otklonu od vladajućih kanona filmske i video produkcije. Osim po izborima recentne svjetske i domaće produkcije publika festival pamti i po nizu retrospektiva, radionica, predavanja i prezentacija vodećih stručnjaka. Posebno se pamte, u svjetskim razmjerima jedinstvene, retrospektive Béle Tarra i Larsa von Triera, te brazilskog Cinema Novo i nepoznatog Orsona Wellesa, kao prva, do sada jedina, retrospektiva oca video arta Nam June Paika. Prvi je domaći filmski festival koji od početka promovira nove medije, a svojoj publici je omogućio i prvo drive in kino na ovim područjima, filmsku radionicu Béle Tarra te predavanje oca filmske avangarde Petera Kubelke - navodi se na stranicama festivala.</p>