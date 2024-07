Počinje Summertide festival na Zrću! Evo tko sve dolazi na Pag

Mjesto beskonačne zabave, najboljih festivala i najljepšeg zalaska sunca, jedan je od glavnih turističkih aduta, ne samo otoka Paga već i cijele hrvatske obale. Potvrda je stigla nedavno – Noa Beach Club na Zrću proglašen je 12. klubom u svijetu. Open air festivali su partiji na kojima se zaljubljuje, pleše cijele dane i noći i iz prvog reda gleda u najveća DJ imena današnjice, a samo je Zrće u mogućnosti pretvoriti dan u noć da ni ne osjetite. 24/7 događanja, zabave, gastro specijaliteta, vodenih sportova, najma eko skutera za obilazak otoka zvanog Mars i još puno toga, nekad se čini nemoguće za nabrojati. Jedan od najatraktivnijih festivala svakako je Summertide, koji se ove godine održava od 15. do 17. srpnja, a sad znamo i line up, kao i cijene ulaznica i ostalih stvari kojima sigurno nećete moći odoljeti u pauzama između nastupa vaših omiljenih imena.

Odmah prvi dan, 15. srpnja, kreće se jako – afterparty starta već u 15 sati. Nerijetko se after pretvori u glavni moment partijanja pa ostavite snage jer vas u tri večeri čekaju:

1. kosovski DJ Regard koji je postao popularan unatrag nekoliko godina te čiji remixevi haraju TikTokom

2. DJ Plastik Funk, buntovnik i umjetnik koji nevjerojatnom energijom i vrhunskim izdanjima potvrđuje svoj status zvijezde. 2022. se popeo na poznatu i industrijski priznatu DJ Mag Top 100 DJs ljestvicu, gdje se pozicionirao kao #72 na svijetu

3. Kaka, pionirska DJ-ica na kineskoj dance glazbenoj sceni, od ove godine također na DJ Mag Top 100 DJs ljestvici, osim nacionalne turneje, gostuje na raznim festivalima, te je gostujući sudac za redovita natjecanja Pioneer DJ-a.

Foto: promo

4. DJ Kaaze, koji je singlom "Tell Me" dosegnuo drugo mjesto na Beatportu, debitantskim albumom "DREAMCHILD" skupio preko 30 milijuna streamova, a 2021. se plasirao na službenu DJ Top 100 ljestvicu časopisa DJ Mag na #83. mjestu

Svaku od tri večeri čekaju vas i rezident DJ-evi: Steve Vandal, DJ Lorenzo, Noide & Monks. Imaš još par dana za isplanirati Summertide, donosimo u nastavku i opcije ulaznica:

Regular Festival Ticket dostupna je po cijeni od 39€, a VIP Festival Ticket po cijeni od 49€. U ponudi imaš i mogućnost kupnje i paketa od 2 ili 4 ulaznice, naravno po jeftinijoj cijeni, tako da je na stolu i opcija uštede za možda, koktele? A kokteli su vrhunski.

Dnevne ulaznice su u prodaji po 15€, a VIP dnevne po 25€. Jedna od savršenih opcija je Summertide paket, u kojem imate sve – privatnu vilu s bazenom u Noa Glamping Resortu, festivalske ulaznice i ulaznice za boat party. Paket si možeš složiti ovdje - https://www.noa-zrce.com/en/package/summertide-2024

Foto: promo

I više nego dovoljno razloga za bukirati sve u periodu od 15. do 17. srpnja, naravno s prijedlogom da boravak ili produžite ili dođete ranije. Jedan od najpoznatijih i najposjećenijih klubova u Hrvatskoj, jedan od najljepših, a svakako najveći Open air klub i klub koji je službeno na 12. mjestu u svijetu – mora biti na popisu must see (and party) this summer.

Spektakularan pogled na more, udobne ležaljke, vip loungevi, bogata gastro ponuda i vrhunska glazba renomiranih svjetskih DJ-a koju ćete imati priliku čuti na isto tako vrhunskom sound sustavu, ali i vidjeti na najmodernijim atraktivnim led ekranima po cijelom klubu. Stavke koje su i vinule Nou na visoko 12. mjesto. Dođi, vidi, ostani.