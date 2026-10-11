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Počela treća audicijska epizoda 'Supertalenta'! Esther oduševila žiri pjesmom Doris Dragović

Piše 24sata,
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Počela treća audicijska epizoda 'Supertalenta'! Esther oduševila žiri pjesmom Doris Dragović
Foto: Luka Dubroja
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U trećoj audicijskoj epizodi 'Supertalenta gledatelji će upoznati novih devet kandidata koji će pokušati impresionirati žiri

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Potraga za talentima se nastavlja! Treća audicijska epizoda Supertalenta donosi devet novih kandidata koji će pokušati impresionirati žiri svojim jedinstvenim vještinama i talentima, no samo će neki izboriti prolaz u sljedeći krug natjecanja.

Epizodu je otvorila Esther Bešlić iz Njemačke, koja je hrvatsku glazbu zavoljela zahvaljujući suprugu Hrvatu.

Foto: Luka Dubroja

- Za hrvatsku glazbu zainteresirala sam se zbog muža, a najdraži pjevač mi je Halid Bešlić - otkrila je Esther, a potom na pozornici izvela pjesmu Doris Dragović 'Malo mi za sriću triba'.

Njezina izvedba oduševila je žiri, a Fabijan Pavao Medvešek poručio joj je:

- Svaka ti čast, pjevaš apsolutno nerealno.

Foto: Luka Dubroja

Maja Šuput poželjela je ponovno čuti Esther kako pjeva na hrvatskom, dok je Martina Tomčić istaknula koliko je uvjerljivo izvela pjesmu hrvatske glazbene dive: 'Kada bi čovjek zatvorio oči, doista bi pomislio da autohtona Hrvatica pjeva pjesmu Doris Dragović, i tu je tvoja veličina i tvoj talent!'

Esther je dobila jednoglasan prolazak dalje.

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