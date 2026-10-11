Počela treća audicijska epizoda 'Supertalenta'! Esther oduševila žiri pjesmom Doris Dragović

Potraga za talentima se nastavlja! Treća audicijska epizoda Supertalenta donosi devet novih kandidata koji će pokušati impresionirati žiri svojim jedinstvenim vještinama i talentima, no samo će neki izboriti prolaz u sljedeći krug natjecanja.

Epizodu je otvorila Esther Bešlić iz Njemačke, koja je hrvatsku glazbu zavoljela zahvaljujući suprugu Hrvatu.

Foto: Luka Dubroja

- Za hrvatsku glazbu zainteresirala sam se zbog muža, a najdraži pjevač mi je Halid Bešlić - otkrila je Esther, a potom na pozornici izvela pjesmu Doris Dragović 'Malo mi za sriću triba'.

Njezina izvedba oduševila je žiri, a Fabijan Pavao Medvešek poručio joj je:

- Svaka ti čast, pjevaš apsolutno nerealno.

Foto: Luka Dubroja

Maja Šuput poželjela je ponovno čuti Esther kako pjeva na hrvatskom, dok je Martina Tomčić istaknula koliko je uvjerljivo izvela pjesmu hrvatske glazbene dive: 'Kada bi čovjek zatvorio oči, doista bi pomislio da autohtona Hrvatica pjeva pjesmu Doris Dragović, i tu je tvoja veličina i tvoj talent!'

Esther je dobila jednoglasan prolazak dalje.