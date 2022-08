Podcast Meghan Markle postao je najslušaniji u svijetu: S trona je skinula čak i Joea Rogana

Meghan Markle (41) je zauzela prvo mjesto najslušanijih podcastova na Spotifyu i tako skinula s trona Joea Rogana (55) i njegov dugogodišnji podcast 'The Joe Rogan Experience'

POGLEDAJTE VIDEO:

Prva epizoda Meghaninog podcasta 'Archetypes' privukla je milijune slušatelja diljem svijeta i zauzela je prvo mjesto u SAD-u, Kanadi, Australiji, Irskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, piše Daily Mail. U samo dva dana nakon predstavljanja, podcast vrijedan 18 milijuna dolara prestigao je iznimno popularan Roganov podcast, koji je tri godine bio na prvom mjestu.

Vojvotkinja od Sussexa je 'Archetypes' opisala kao podcast u kojem namjerava namjerava istražiti etikete koje pokušavaju definirati i ograničiti ulogu žene u društvu. U prvoj epizodi Meghan je pozvala tenisku zvijezdu i dugogodišnju prijateljicu Serenu Williams (40) da razgovaraju o njezinoj karijeri i zabludama o ambicioznim ženama.

Nakon objave prve epizode podcast se našao na meti kritičari koji misle kako se vojvotkinja nije snašla u novoj ulozi te da previše priča o svom životu.

- Prva gošća je Serena Williams, no teniski entuzijasti koji se uključe mogli bi biti malo razočarani. Cijeli podcast je zapravo o Meghan, budući da Sereni treba 11 minuta da dođe do riječi. Teško je vjerovati da je za snimanje epizode bilo potrebno 28 ljudi, uključujući osam izvršnih producenata i samu Meghan - piše The Spectator.

- Podcast je parada banalnosti, apsurda i samoveličajućih kalifornijskih floskula. Učinak sve te tihe glazbe i ispraznog razgovora je da se osjećate kao da ste bili zaključani u sobi za opuštanje u wellnessu s neobično samoživim instruktorom joge - napisao je James Marriott iz The Timesa.

- Podcast je intervju s ovom inspirativnom sportašicom samo po imenu. Ako ostatak sezone bude imalo sličan premijeri, ono što ćemo stvarno slušati iz tjedna u tjedan je Meghan kako intervjuira samu sebe - kaže Celia Walden iz Daily Telegrapha.

Najčitaniji članci