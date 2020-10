Podržava Enu: 'Ljudi misle da je naš posao skidanja lagan, ali potrebno je puno truda i rada'

Za novopečenu natjecateljicu 'Farme' kaže da je prekrasna djevojka koja je stekla velik broj obožavatelja. Ipak, priznaje kako je neće moći svakodnevno pratiti na televiziji

<p>Playboyeva zečica, glumica i bivša kandidatkinja showa 'Ljepotice i genijalci', <strong>Ena Friedrich </strong>(33), ušla je na 'Farmu', a podršku ima od <strong>Josipe Karimović</strong> (25), kao i od <strong>Sabine Santl</strong> (35).</p><p>- Enu ne poznajem osobno, samo preko društvenih mreža. Bavimo se istim poslom tako da smo jedna drugoj podrška - govori nam Sabina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>A taj 'isti posao' koji dijele je OnlyFans, platforma na kojoj se skidaju i objavljuju pornografski sadržaj.</p><p>- Iako netko misli da je naš posao lagan, nije to baš tako, za sve to potrebno je puno rada, truda i vremena - smatra Osječanka koja je široj javnosti postala poznata 2008. nakon sudjelovanja u petoj sezoni reality showa 'Big Brother' na Tajlandu.</p><p>Za Enu kaže da je prekrasna djevojka koja je stekla velik broj obožavatelja.</p><p>- Mislim da će joj sudjelovanje u 'Farmi' donijeti veći broj pratitelja na OnlyFans stranici - rekla je.</p><p>Sabina priznaje kako neće moći svakodnevno pratiti Enu na televiziji.</p><p>- Moj raspored s obavezama je popunjen 24 sata. Imam puno obaveza kao žena, kao majka... Još uz sve to treniram i radim. Ali, želim joj puno sreće u novom izazovu - poručila je.</p><p>Za kraj smo je upitali bi li se ona ikad okušala na 'Farmi'.</p><p>- Nerijetko dobivam raznorazne poslovne ponude, tako i za sudjelovanje u realityju, ali s obzirom na to da imam dvoje male djece, ne bih ih nikada mogla ostaviti same. One su mi sve na svijetu - zaključila je Santl.</p>