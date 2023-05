Pogledajte kako su Danijela Martinović i Nina Badrić izgledale prije 18 godina

Danijela Martinović (51) prije 18 godina održala je promociju svog albuma 'Oaza', a došle su ju podržati i kolegice Nina Badrić (50) i Sanja Doležal (60).

Danijela Martinović glazbom se počela baviti 1980-ih, a jedanaest godina kasnije postala je pjevačica grupe 'Magazin', a čak je i dva puta nastupala na Eurosongu - 1995. s grupom Magazin i pjevačicom Lidijom Horvat Dunjkom te su s pjesmom 'Nostalgija' završili na šestom mjestu. Godine 1998. Danijela je samostalno nastupala na Eurosongu s pjesmom 'Neka mi ne svane'.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Danijela je iz grupe Magazin otišla 1996. godine nakon čega je započela solo karijeru s prvim samostalnim albumom 'Zovem te ja'.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Pjevačica je nedavno gostovala u emisiji 'Special Happy Show' i otkrila da početci nisu uvijek lagani, ali i da to nikad ne bi promijenila.

- Bio je jedan disco klub u blizini čini mi se Siska, gdje sam imala apsolutno rekordnih 0 prodanih karata, hahahaha…. Nikad to ne bih promijenila, jer je to sve taj put, koliko je to sve zapravo čudno bilo, a nekoliko mjeseci nakon toga počeli su se događati Zovem te ja, Ide mi, u životu ide mi, Što sam ja, što si ti, Neka mi ne svane,…nakon toga se onda stvarno sve nekako zakotrljalo - ispričala je Danijela.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Nisam izašla na pozornicu, bili su samo konobari i tada sam otišla kući kada smo vidjeli da neće nitko doći, ali moram reći da nisam imala stres neki, strah, neku neizvjesnost. Čak smo se šalili na taj račun kasnije i došli do pouke da nikada ne treba odustati u životu, apsolutno nikada - zaključila je Danijela.

