Pogledajte najvažnije filmove u prosincu: Od hrvatskih filmova pa sve do svjetskih blockbustera

Došli smo skoro do kraja 2022. godine, a filmova je bilo više nego ikada. Prosinac je tek krenuo, a filmovi najavljeni za ovaj mjesec oduševit će i one najmlađe i one najstarije

Blagdansko vrijeme donosi mnoštvo raznolikih filmova za odlazak u kino s bližnjima. Od blockbustera do hrvatskih nagrađivanih filmova, ovaj prosinac donosi za svakog po nešto.



Avatar: Put vode – 14.12.2022

Dugoočekivani blockbuster Jamesa Camerona, 'Avatar: Put vode, odvija se više od jednog desetljeća nakon događaja iz prvog dijela. Otkad je odlučio trajno prenijeti ljudsku svijest u svoje tijelo Avatara i postati novi vođa naroda Na'vi, Jake Sully živi sa svojom obitelji na Pandori. On i Neytiri su osnovali obitelj i dobili djecu. Kolonizirajuće su se snage vratile na Pandoru kako bi završili prvotnu potragu za rijetkim mineralom, prisiljavajući Jakea i Neytiri da pobjegnu iz svog doma. Film u kina dolazi u najprestižnijim IMAX, 4DX i 3D kino formatima. Garbura – 22.12.2022.

Dugometražni prvijenac redatelja i scenarista Josipa Žuvana koji je imao svjetsku premijeru na Međunarodnom filmskom festivalu u San Sebastianu, gdje je ispraćen višeminutnim aplauzom. Dvanaestogodišnjaci Nikola i Antonio najbolji su prijatelji koji žive u susjednim kućama. Zabavljaju se paljenjem karabita, a svoje eskapade snimaju i objavljuju na Youtubeu, nadajući se milijunskim pregledima. Njihove su obitelji već godinama zavađene i protive se njihovom prijateljstvu. Kada dođe vrijeme blagdana, svađa između obitelji će eskalirati i preliti se u odnos dvojice prijatelja. Medo sa sjevera 4: Obiteljsko putovanje - 22.12.2022.

Omiljeni medo Sven i njegovi prijatelji u još jednoj zimskoj avanturi. Ono što je trebalo biti opuštajuće obiteljsko putovanje se pretvori u važnu misiju. Preopterećen kraljevskim dužnostima, Norm se bori kako bi dovoljno svojeg vremena odvojio za kraljevstvo ali i svoju obitelj. Ali kad mu u gluho doba noći misteriozno ukradu krunu, Sven mora krenuti na epsko putovanje, prerušeno u obiteljski odmor, kako bi ušao u trag lopovu, pronašao svoju krunu i, nadamo se, usput naučio vrijednu lekciju da ništa nije nemoguće kada uz sebe imaš obitelj koja je uvijek spremna pomoći. Vjenčanje za umrijeti - 29.12.2022.

'Dok nas smrt ne rastavi' poprima potpuno novo značenje u ovoj urnebesnoj avanturi punoj adrenalina. Darcy (Jennifer Lopez) i Tom (Josh Duhamel) okupljaju svoje ljupke, ali vrlo tvrdoglave obitelji za vjenčanje na udaljenoj destinaciji. Odnosi među njima nisu baš sjajni. I ako to nije bila dovoljna prijetnja slavlju, iznenada se svi zajedno nađu u životnoj opasnosti kada je cijela ekipa s vjenčanja uzeta za taoce. Darcy i Tom moraju spasiti svoje voljene – ako se prije toga međusobno ne poubijaju… Duhovi prošlosti - 29.12.2022.

Za one najhrabrije ova zima donosi i hororac scenaristice i redateljice Lori Evans Taylor i producenata hita Vrisak, koji će vas držati u napetosti do samog kraja. Nakon što se borila da osnuje obitelj, Julie Rivers je konačno u trećem tromjesečju trudnoće. Dok se njezin suprug Daniel prilagođava na novi posao predavača na koledžu, Julie nadzire nadogradnju njihove upravo kupljene povijesne kuće na osami uz jezero. Dok Daniel radi, Juliejinu monotoniju u kući zamjenjuju uznemirujući prizori i zvukovi — sve ukazuje na to da je njezin dom iz snova uklet, a duh iz njezine prošlosti pokušava podijeliti zastrašujuću poruku. Cvrčak i Mravica - 5.1.2023.

Ova predivna domaća animacija donosi priču o spajanju dvaju svjetova. Slučajni susret cvrčka Keta i mravice Antonete pokrene rušenje barijera koje razdvajaju tihi svijet graditelja mrava i razigrani svijet glazbenika cvrčaka. Dok prerastaju svoje predrasude i uče prihvaćati različite od sebe, junaci stvaraju temelje za harmoničan suživot mrava i cvrčaka u kojem se rad i zabava prožimaju. 'Cvrčak i mravica' je duhovita i poučna priča o istinskim životnim vrijednostima, ljubavi i toleranciji, te putu kojim se do njih dolazi. Operation Fortune: Prevara stoljeća - 5.1.2023.

Od redatelja Guya Ritchieja, poznatog po hitovima Zdrpi i briši, Gospoda i Dani gnjeva, dolazi nova sofisticirana akcijska komedija s Jasonom Stathamom u ulozi super špijuna. Super špijun Orson mora pronaći i zaustaviti prodaju nove ubojite tehnologije koju prodaje milijarderski krijumčar oružja Greg Simmonds. Nevoljko udružen s ekipom najboljih operativaca na svijetu, Fortune i njegova ekipa regrutiraju najveću hollywoodsku filmsku zvijezdu Dannyja Francesca, da im pomognu u njihovoj misiji spašavanja svijeta.