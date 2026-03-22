GLAZBENA DIVA

Pogledajte pobjednički nastup Ive Ajduković u Tvoje lice zvuči poznato: Rasturila je kao Adele

Piše Zrinka Medak Radić,
Pogledajte pobjednički nastup Ive Ajduković u Tvoje lice zvuči poznato: Rasturila je kao Adele
Foto: Luka Dubroja

Talentirana i svestrana Iva Ajduković bila je najbolja u trećoj epizodi showa, a pjesmu 'Skyfall' od Adele izvela je savršeno

Treća epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato' bila je ispunjena snažnom energijom i impresivnim transformacijama natjecatelja, a večer je obilježila pobjeda Ive Ajduković. Oduševila je publiku i žiri utjelovivši Adele, donijevši emotivnu i vokalno moćnu izvedbu pjesme „Skyfall“.

Svojom interpretacijom uspjela je vjerno dočarati atmosferu originala, pritom pokazujući iznimnu predanost ulozi i glazbenu uvjerljivost koja ju je izdvojila kao najbolju u ovoj epizodi.

POGLEDAJTE NASTUP:

Svoju donaciju dala je udruzi 'Chef kuha doma'.

„Moja donacija odlazi u udrugu 'Chef kuha doma' za pomoć najpotrebitijima“, poručila je Iva nakon pobjede te dodala: „Bit ću iskrena i reći da sam se nadala pobjedi jer je Adele stvarno jedan veliki izazov, što vokalno, što cijelim izgledom. Trebalo je popratiti to stanje uma jer ipak kad izvodite Adele morate imati neko strahopoštovanje koje sam ja definitivno imala danas, a isto tako su me ponijele emocije i stvarno sam se potajno nadala da ću pobijediti.“

Žiri nije skrivao oduševljenje Ivinom izvedbom: „Mislim da bi bilo koji komentar nakon ove izvedbe bio nedostojan tvoje izvedbe, ja sam se doslovno ježila. To je toliko puno emocija i samo ću reći hvala ti, predivno nešto. To što si ti izvela nije s ovoga svijeta, bilo je magično“, poručila joj je Martina Stjepanović, a Enis Bešlagić nadovezao se riječima: „Napokon, Iva, toliko smo čekali transformaciju u kojoj će izbiti sav tvoj talent. S Adele je sve to leglo na svoje i očarala si sve nas, tako da hvala tebi i hvala Bogu na tom daru koji ti je podario“.

Mario Roth za kraj je zaokružio dojmove riječima: „Iva, ja ću se pridružiti zahvalama, hvala ti na ovoj predivnoj imitaciji. Ti si večeras, baš kao i Adele, svojim vokalom koji je toliko prekrasan ispričala jednu priču, toliko iskrenu, bez ikakve teatralnosti. Čak i ta tvoja promuklost koju ti imaš, kao i Adele, dala je cijeloj ovoj priči karakter. Jako smo sretni što te imamo u ovoj sezoni“.

TVOJE LICE ZVUČI POZNATO VIDEO Pogledajte nastup koji je rasplakao sve u studiju: Sven ganuo žiri kao Toše Proeski
VIDEO Pogledajte nastup koji je rasplakao sve u studiju: Sven ganuo žiri kao Toše Proeski

Roditelji nakon K-pop spektakla u Areni: 'Nešto tu nije štimalo'
NEKA DJECA OSTALA U ČUDU

Roditelji nakon K-pop spektakla u Areni: 'Nešto tu nije štimalo'

Zagrebačka Arena ovog je vikenda bila epicentar glazbenog fenomena koji je osvojio svijet. Spektakl 'K-POP FOREVER!' u dva je rasprodana termina okupio tisuće obožavatelja. No nisu baš svi bili oduševljeni
FOTO Ivana Knoll u izazovnom izdanju zaludila publiku u Houstonu: Evo u čemu nastupa
KNOLLDOLL

FOTO Ivana Knoll u izazovnom izdanju zaludila publiku u Houstonu: Evo u čemu nastupa

Vatrena navijačica, a po novom i svjetska DJ-ica svojom pojavom definitivno nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Tako je za nastup u američkom Houstonu odlučila odjenuti prozirni čipkasti kombinezon...
FOTO Sva lica Vlatke Pokos: Evo kako se mijenjala kroz godine
DANAS SLAVI 56. ROĐENDAN

FOTO Sva lica Vlatke Pokos: Evo kako se mijenjala kroz godine

Pjevačica Vlatka Pokos danas slavi 56. rođendan. Iako već nekoliko godina ne živi u Hrvatskoj, pohvalila se kako je nedavno završila tečaj za turističkog vodiča te će se specijalizirati za određene regije, a posebice za Dalmaciju. Osim što se bacila u turizam, nastavila je i s glazbenom karijerom.

