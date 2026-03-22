Pogledajte pobjednički nastup Ive Ajduković u Tvoje lice zvuči poznato: Rasturila je kao Adele

Treća epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato' bila je ispunjena snažnom energijom i impresivnim transformacijama natjecatelja, a večer je obilježila pobjeda Ive Ajduković. Oduševila je publiku i žiri utjelovivši Adele, donijevši emotivnu i vokalno moćnu izvedbu pjesme „Skyfall“.

Svojom interpretacijom uspjela je vjerno dočarati atmosferu originala, pritom pokazujući iznimnu predanost ulozi i glazbenu uvjerljivost koja ju je izdvojila kao najbolju u ovoj epizodi.

Svoju donaciju dala je udruzi 'Chef kuha doma'.

„Moja donacija odlazi u udrugu 'Chef kuha doma' za pomoć najpotrebitijima“, poručila je Iva nakon pobjede te dodala: „Bit ću iskrena i reći da sam se nadala pobjedi jer je Adele stvarno jedan veliki izazov, što vokalno, što cijelim izgledom. Trebalo je popratiti to stanje uma jer ipak kad izvodite Adele morate imati neko strahopoštovanje koje sam ja definitivno imala danas, a isto tako su me ponijele emocije i stvarno sam se potajno nadala da ću pobijediti.“

Žiri nije skrivao oduševljenje Ivinom izvedbom: „Mislim da bi bilo koji komentar nakon ove izvedbe bio nedostojan tvoje izvedbe, ja sam se doslovno ježila. To je toliko puno emocija i samo ću reći hvala ti, predivno nešto. To što si ti izvela nije s ovoga svijeta, bilo je magično“, poručila joj je Martina Stjepanović, a Enis Bešlagić nadovezao se riječima: „Napokon, Iva, toliko smo čekali transformaciju u kojoj će izbiti sav tvoj talent. S Adele je sve to leglo na svoje i očarala si sve nas, tako da hvala tebi i hvala Bogu na tom daru koji ti je podario“.

Mario Roth za kraj je zaokružio dojmove riječima: „Iva, ja ću se pridružiti zahvalama, hvala ti na ovoj predivnoj imitaciji. Ti si večeras, baš kao i Adele, svojim vokalom koji je toliko prekrasan ispričala jednu priču, toliko iskrenu, bez ikakve teatralnosti. Čak i ta tvoja promuklost koju ti imaš, kao i Adele, dala je cijeloj ovoj priči karakter. Jako smo sretni što te imamo u ovoj sezoni“.