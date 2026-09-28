Obavijesti

Show

Komentari 0
VIDEO

Pogledajte vrhunski nastup mladih akrobata koji je osvojio zlatni gumb u Supertalentu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Pogledajte vrhunski nastup mladih akrobata koji je osvojio zlatni gumb u Supertalentu
3
Foto: Nova TV
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Baš ste me bez teksta ostavili, nagledala sam se i gimnastičara i cheerleadera, ali ovo zbilja je toliko novo, vaše i autentično. Sve je skupa odlično promišljeno, rekla je Tomčić

Admiral

Skupina mladih akrobata Acro Team Shine svojim su spektakularnim nastupom osvojili Zlatni gumb i izravno osigurali svoje mjesto u finalu. Izmijenjivali su se akrobatski elementi, balans i zahtjevne formacije.

POGLEDAJTE NASTUP:

- Baš ste me bez teksta ostavili, nagledala sam se i gimnastičara i cheerleadera, ali ovo zbilja je toliko novo, vaše i autentično. Sve je skupa odlično promišljeno. Meni nije bilo dobro koliko ste vi bili dobri - poručila im je Martina Tomčić nakon nastupa.

Foto: Nova TV

Žiri im je jednoglasno dao prolaz, a dok su se spremali napustiti pozornicu, uslijedilo je iznenađenje. Frano Ridjan i Igor Mešin otrčali su na pozornicu i pritisnuli Zlatni gumb, čime su Acro Team Shine poslali ravno u polufinale.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Maja se ljubila s Tedeschijem jr., mama Renata mazila se u tangama, a Sydney u grudnjaku
FOTKE TJEDNA

Maja se ljubila s Tedeschijem jr., mama Renata mazila se u tangama, a Sydney u grudnjaku

Temperature su pale, ali ovaj tjedan nije nedostajalo vrućih prizora. Maja Šuput ljubila se na zagrebačkom aerodromu, Heidi Klum jedva je zakopčala dirndl, Sydney Sweeney pozirala je u krevetu...
'Oh, moja ljubavi': Filipinka u 'Supertalentu' tepala Fabijanu
IZNENADILE SVE

'Oh, moja ljubavi': Filipinka u 'Supertalentu' tepala Fabijanu

Na pozornici 'Supertalenta' tri Filipinke oduševile su žiri snažnim muškima vokalima, a zavodljivo tepanje jedne od članica Fabijanu dodatno je začinilo njihov nastup
'Pao' prvi Zlatni gumb! Pritisli su ga Mešin i Ridjan, akrobati iz Osijeka su ih oduševili točkom...
NOVA SEZONA SHOWA

'Pao' prvi Zlatni gumb! Pritisli su ga Mešin i Ridjan, akrobati iz Osijeka su ih oduševili točkom...

Mladi akrobati iz Osijeka prvi su Zlatni gumb ove sezone showa, a to su im omogućili voditelji Igor Mešin i Frano Ridjan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026