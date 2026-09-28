Pogledajte vrhunski nastup mladih akrobata koji je osvojio zlatni gumb u Supertalentu

Skupina mladih akrobata Acro Team Shine svojim su spektakularnim nastupom osvojili Zlatni gumb i izravno osigurali svoje mjesto u finalu. Izmijenjivali su se akrobatski elementi, balans i zahtjevne formacije.

POGLEDAJTE NASTUP:

- Baš ste me bez teksta ostavili, nagledala sam se i gimnastičara i cheerleadera, ali ovo zbilja je toliko novo, vaše i autentično. Sve je skupa odlično promišljeno. Meni nije bilo dobro koliko ste vi bili dobri - poručila im je Martina Tomčić nakon nastupa.

Foto: Nova TV

Žiri im je jednoglasno dao prolaz, a dok su se spremali napustiti pozornicu, uslijedilo je iznenađenje. Frano Ridjan i Igor Mešin otrčali su na pozornicu i pritisnuli Zlatni gumb, čime su Acro Team Shine poslali ravno u polufinale.