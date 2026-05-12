Pogledajte zaboravljene fotke: Tajči je nakon Eurovizije 1990. pustila medije u svoj dom...

Mama, tata, seka i Tajči ni po čemu se nisu razlikovali od drugih obitelji 90-ih, a nju su svi lako prepoznali po frizuri "merlinke". Tajči je Jugoslaviju predstavljala 1990. godine na Eurosongu u Zagrebu, a dan nakon je medije pustila u svoj dom. Pogledajte kako je to izgledalo iz objektiva fotografa Josipa Bistrovića
Tatjana Matejaš Tajči na pozornicu Eurosonga popela se 5. svibnja 1990. godine, a ondašnju Jugoslaviju predstavljala je kod kuće.
Nakon što je godinu ranije grupa Riva odnijela pobjedu s pjesmom "Rock Me" u švicarskoj Lausannei, Zagreb je postao domaćin 35. izdanja Eurosonga, jedinog organiziranog u Hrvatskoj.
Tajči je krajem 1989. pripremala svoj novi album, a Jugoton ju je u posljednji trenutak odlučio poslati na Jugoviziju. Kako je sama poslije priznala, u tom trenutku nije slovila za favoritkinju. Glavni favorit bio je Massimo Savić, a Tajči je trebala predstavljati tek "slabiju konkurenciju".
U HTV-ovoj emisiji "Svjetla pozornice" prisjetila se koliko je cijeli projekt bio skroman i gotovo improviziran. Posebno je istaknula golemu podršku svoje obitelji, koja je bila uključena u sve, od organizacije do pripreme nastupa.
- Mama i sestra su mi autobusom donijele narančastu haljinicu na generalnu probu. Nitko nije puno očekivao od nas - rekla je Tajči.
Čim je stala na pozornicu, osjetila je da se rodila energija između publike i nje. Upravo je ta danas legendarna narančasta haljinica postala jedan od zaštitnih znakova njezina nastupa.
- Moja misao je bila: 'Da li moje srce može to izdržati, još jednom stati na pozornicu i još jednom osjetiti tu energiju, toliku radost'. Nisam uopće razmišljala u tom trenutku što pobjeda znači za mene - komentirala je pjevačica, koja je pjesmom "Hajde da ludujemo" pobijedila i predstavljala državu u Zagrebu.
Tajči je komentirala kako je imala veliku tremu jer ju je gledalo toliko mnogo ljudi, no osjetila je podršku publike, obitelji i kolega.
- Toto Cutugno bio mi je velika podrška, donio mi je ruže i stalno mi je govorio da sam izvrsna te da imam sjajnu budućnost ispred sebe. Bilo je prekrasno - iskrena je bila Tajči.
S pjesmom “Hajde da ludujemo” osvojila je sedmo mjesto, ali pjesma je ubrzo postala jedan od najvećih domaćih pop hitova devedesetih i ostala evergreen hrvatske glazbe. Posebno je zanimljivo da je pjesma u početku imala potpuno drukčiji tekst.
Autorica Alka Vuica poslije je otkrila da je izvorna verzija sadržavala stihove “Hajde da beremo jagode”, no Tajči je predložila promjene melodije i refrena iz kojih je nastao danas legendarni “Hajde da ludujemo”.
