Pogledali smo Appleovu seriju 'Nedokazana krivnja': Iako sumnjamo, navijamo za njega!

OCJENA: 8/10

(Apple TV+)

Točan prijevod izvornog naslova serije “Nedokazana krivnja” (“Presumed Innocent”, 2024.) bio bi “Navodno nevin” s obzirom na to da sve upućuje na to da je glavni junak jedini mogući ubojica. A mi, gledatelji, to ne želimo prihvatiti i navijamo za njega, iako sumnjamo da je kriv, a isto sumnjaju i njegova obitelj, prijatelji i suradnici. Krivnja mu je, kako kaže naslov, “nedokazana”.

Autor serije i glavni scenarist, proslavljeni i lukavi David E. Kelley, zna da su karakteri, ako su slojeviti i zanimljivi, privlačniji od svake priče, ma koliko ona bila naoko “nedokazana”. Snaga njegove serije nije u paradoksalnoj priči nego u snazi karaktera koji se s njome nose na neočekivane načine jer su, kao i priča, nepredvidljivi.

Foto: promo

Tu “nedokazanu” sudsku kriminalističku priču o odvjetniku i tužitelju Rustyju Sabichu (Jake Gyllenhaal), optuženom za ubojstvo suradnice i tužiteljice Carolyn Polhemus (Renate Reinsve), napisao je 1987. Scott Turow, prema čijem je romanu Alan J. Pakula 1990. režirao izvrstan film “Nedokazana krivnja” s Harrisonom Fordom u glavnoj ulozi. Kelleyju je serija prema romanu Scotta Turowa bila posebno privlačna s obzirom na to da je mogao složiti zaplet s mnogo nepoznanica i iznenađenja. Kako je i sam bio odvjetnik, kao i glavni junak, mogao je maštati što bi on sam radio da se našao u njegovoj situaciji. Osim što je odvjetnik i u sudskom društvu pliva kao riba u vodi, Kelley je i autor poznatih uspjelih serija (“Doogie Howser, M. D.”, “Picket Fences”, “Chicago Hope”, “The Practice”, “Boston Legal”, “Ally McBeal”, “Boston Public”, “Goliath”, “Big Little Lies”, “Big Sky”) koje je radio za ABC, CBS, Fox, NBC i HBO.

Drugim riječima, David E. Kelley premazan je svim odvjetničkim, producentskim, scenarističkim i serijskim mastima da ništa ne može promaknuti njegovu oku kad se igra s očekivanjima i emocijama svojih klijenata, odnosno gledatelja. Serija ima osam epizoda, a scenarij prvih dviju, koje su najvažnije i u kojima se sve zakuhava, napisao je sam Kelley. Upoznajemo sva lica i polako otkrivamo da je glavni junak, tužitelj Rusty Sabich, ne samo neobičan karakter nego i strastveni ljubavnik i potencijalni ubojica te da mu se život od odvjetničke, obiteljske i ljubavno-preljubničke idile pretvorio u neopisivi pakao. Sve počinje kad Rusty sazna da je tužiteljica Carolyn Polhemus okrutno ubijena i inzistira kod svog šefa i prijatelja, okružnog tužitelja Raymonda Horgana (Bill Camp), da on sam vodi cijeli slučaj, što je u sudskoj praksi neobično jer je ubijena bila njegova bliska suradnica. Kad Raymond na izborima izgubi mjesto okružnog tužitelja i preuzme ga njegov suparnik Nico Della Guardia (O.T. Fagbenle) sa svojim pomoćnikom, tužiteljem Tommyjem Moltom (Peter Sarsgaard), cijeli se slučaj zakomplicira jer Molto patološki mrzi Rustyja, preuzima njegov slučaj ubojstva Carolyn Polhemus i otkriva da je Rusty bio s njom u dugogodišnjoj ljubavnoj vezi.

To saznaje i Rustyjeva žena Barbara (Ruth Negga), njegova kći Jaden (Chase Infiniti) i sin Kyle (Kingston Rumi), pa mu situacija u obitelji, kao i na poslu, postaje nepodnošljiva. On svojoj Barbari priznaje da je ubijenu strastveno volio i da je još voli. A Barbara ga ne napušta, pati, voli, suosjeća s njim. Kakav je Rusty, pita se gledatelj. On je ubojica, otkriva antipatični Molto. Stan ubijene prepun je njegovih otisaka, bio je s njom u ljubavnoj vezi, a kad je otkrio da je trudna, tvrdi Molto, ubio ju je i to će na sudu pokušati dokazati. Iz laboratorija stiže nalaz da je on otac djeteta ubijene. Sve upućuje na to da je Rusty ubojica, pa ipak ga nitko ne napušta i svi mu pomažu, čak i prijatelj i bivši šef Raymond, koji vjeruje da je nevin i koji će, braneći ga na sudu, doživjeti infarkt, a pomažemo mu i mi gledatelji koji za njega navijajmo jer mu se srušio cijeli svijet i više nije važno je li ubojica ili nije, samo da taj pakao napokon prestane. Čestitke autoru i odvjetniku Davidu E. Kelleyju na ovakvom doživljaju njegove serije.

Serija ima mana koje nisu presudne, no jedna jest i kvari cjelinu, a to je lik ubijene Carolyne Polhemus koji je Kelley površno napisao i koji nesretna glumica Renate Reinsve glumi kao da bi najradije samu sebe ubila. Ključni motiv, strastvena ljubav junaka priče, visi o niti jer jedan lik nije dobro napisan. I to u seriji u kojoj su sva lica briljantno napisana. Zanimljivo. Možda Kelley ne voli pisati o mrtvima.