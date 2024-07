Pogledali smo dokumentarac 'Brats': Holivudska 'derišta' su se prisjetila svoje prošlosti...

Može li jedan novinski članak, zapravo jedan naslov, razoriti karijere čitave skupine talentiranih mladih glumaca? Andrew McCarthy, holivudska tinejdžerska zvijezda 80-ih i redatelj brojnih serija, pokušao je dati odgovor na to pitanje jer je taj naslov promijenio putanju njegova uspjeha.

David Blum, novinar New York Magazinea, družio se 1985. godine s nekolicinom mladih glumaca koje su proslavile teen komedije iz radionica Johna Hughesa (“16 candles”, “The Breakfast Club”, “Weird Science”, “Pretty in Pink”) i Joela Schumachera (“St. Elmo’s fire”). Upravo u “Vatrama sv. Elma” nalazila se jezgra novoga glumačkog vala - uz McCarthyja to su bili Emilio Estevez, Rob Lowe, Demi Moore, Judd Nelson, Ally Sheedy i Mare Winningham.

Foto: PROMO

Blum je isprva htio napraviti članak o usponu Emilija Esteveza, sina Martina Sheena, a Estevez ga je pozvao u izlazak s drugim mladim lavovima Hollywooda, poput Lowea i Nelsona. Nakon te noći, umjesto portreta Esteveza, napisao je tekst o čitavoj grupi s naslovom “Hollywood Brat Pack” (“Holivudski čopor derišta”), upotrijebivši igru riječi i asocijaciju na čuveni Rat Pack - koji su činili Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin i Peter Lawford.

Malo je reći da naslov i sam članak te 1985. nisu dobro sjeli glumcima zbog etikete razmaženih derišta, a ne radišnih i talentiranih umjetnika koji mijenjaju kartu filmskog svijeta. Gotovo 40 godina kasnije Andrew McCarthy sjeo je u automobil sa snimateljima i potražio ostala “derišta” kako bi vidio koliko je članak utjecao na usporavanje ili čak potpuni nestanak njihovih karijera. Jer od svih njih koji su žarili i palili tinejdžerskim žanrom samo je Demi Moore dosegla pravi zvjezdani status, dok su ostali završili na sporednim kolosijecima poput televizije ili filmova koji su bili namijenjeni videotržištu. McCarthy na svom putu susreće Esteveza, Sheedy, Lowea, Moore, razgovara s “pridruženim članovima” Brat Packa Timothyjem Huttonom, Leom Thompson i Jonom Cryerom, producenticom Lauren Shuler Donne te redateljem “Pretty in Pink” Howardom Deutchom.

U završnici svoga filmskog projekta suočio se i s autorom članka Davidom Blumom i iznio mu frustracije koje ga tište desetljećima. “Brats” je solidan dokumentarac koji evocira eru toplih tinejdžerskih filmova kakvi se u ovom stoljeću jednostavno više ne snimaju.