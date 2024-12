Pogledali smo Netflixovu seriju 'Crne golubice': Tri lica upletena su u špijunski labirint sukoba...

OCJENA: 8/10

(Netflix)

Kao i većina streaming kanala, tako i Netflix planira neke od svojih najzanimljivijih serija premijerno pokloniti u dane blagdana. Ovog je Božića Netflixov dar britanska špijunska serija "Crne golubice" ("Black Doves"), čiji je autor i scenarist svih šest napetih i majstorski satkanih epizoda Joe Barton, a seriji je dao naslov po svom omiljenom pubu u Brightonu.

Dvije zvijezde serije su slavna Keira Knightley i velika Sarah Lancashire, koja se proslavila ulogama u mnogim serijama i glumila policijsku narednicu Catherine Cawood u tri sezone vrhunske kriminalističke serije "Happy Valley" najbolje suvremene britanske autorice (i redateljice) serija Sally Wainwright. Vrhunski glumački trio zatvara Ben Whishaw, a tri lica koja glume upletena su u špijunski labirint političkih sukoba, niz ubojstava i prijevara te bračnih, prijateljskih, preljubničkih i ljubavnih spona koje pucaju pod silinom interesa svih koji su upleteni u ono što se zbiva.

Foto: Netflix

Na vrhu svega miruje i sve poslovno orkestrira tajanstvena organizacija zvana Crne golubice, čiji je interes isključivo zarada i ne zanima je ni politika ni ideologija. Kroz mrežu špijuna Crne golubice tragaju za povjerljivim podacima koje prodaju onima koji najviše plate i tako opstaju nedirnuti jer trebaju svima i ne pripadaju nikome. Ideja nije nova, ali ju je brajtonski autor i scenarist Joe Barton inteligentno oplodio suvremenim političkim cinizmom i stoičkim prihvaćanjem kaosa u kojem živimo kao nečeg što je nepromjenjivo.

Sarah Lancashire glumi jednu od važnih ljudi u vrhu Crnih golubica. Zove se Reed, a posao joj je birati i regrutirati špijune i davati im zadatke. Posao joj nije lagan, ali ga ona radi mirno, sabrano, strpljivo i, što je zanimljivo, s ljubavlju, unatoč tome što je razapeta između vrha organizacije i svojih odabranika koji imaju privatne živote i teško ih usklađuju s poslovima špijunaže i ubojstava. Jedna od Reedinih izabranica je Helen Webb (Keira Knightley), žena britanskog ministra obrane i vjerojatno budućeg predsjednika vlade Wallacea Webba (Andrew Buchan). Ona od muža doznaje najpovjerljivije tajne britanske vlade i, kao Crna golubica, daje ih Reedovoj, no ima problem. Razapeta je između muža i ljubavnika. A upravo ubojstvom njezina ljubavnika počinje serija.

Njegova je smrt nešto što Helen ne može podnijeti jer joj je to bila jedina velika ljubav u životu. Ona voli muža, naravno, kao dobrog muža s kojim ima dijete, ali ljubav koju je imala s ubijenim Jamesom Davisom (Andrew Koji) bila je strastvena i Helen sad želi naći ubojicu i osvetiti se. A to, naravno, ne odobrava Reed jer nije u interesu Crnih golubica da njezini pripadnici miješaju privatni i profesionalni špijunski posao. I tako su obje razapete i pod stresom. Helen traži ubojicu, mužu glumi dobru ženu, djetetu brižnu majku, a u ladici ispod rublja ima skrivenu ladicu s arsenalom oružja bez koga ne izlazi iz kuće. Njezin prijatelj i bliski partner je hladnokrvni profesionalni ubojica Sam Young (Ben Whishaw) koji je također, kao i Helen i Reed, razapet između posla ubojice i ljubavi za svog partnera Michaela (Omari Douglas), koji ga je napustio kad je otkrio čime se bavi.

U nekim od najnapetijih situacija serije Sam preko mobitela razgovara s Michaelom, nadajući se da će mu se partner vratiti i istovremeno izvodi virtuoznu špijunsku spletku. Sva glavna lica špijunske intrige napeta su poput strune i razapeta između javnog, tajnog i privatnog života, a autor serije pažljivo i sabrano prati njihove odnose i promjene koje im donosi takav život na tri arene. Posebno je impresivno kako Barton svojim junacima daje etičke kodekse o kojima se ne govori ni riječi, ali koji su vidljivi iz njihovih postupaka i ponašanja.

Barton je znao da se poduhvatio isprobane špijunsko-akcijske matrice, no nije ju prihvatio kao lagodan i uhodan kliše nego kao izazov: kako to učiniti tako da sve bude prepoznatljivo, a istodobno iznenađujuće inovativno? On je to uspio stvarajući lica čiji su motivi, emocije i reakcije slojeviti i uvjerljivi. Da sve bude još zanimljivije, sve se zbiva u vrijeme božićnih blagdana, što svemu potpuno nenametljivo, gotovo slučajno, daje ugođaj sreće unatoč tome što se u cijeloj napetoj špijunskoj priči zbivaju mnoge nesretne stvari.