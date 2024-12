Pogledali smo Netflixovu seriju Udahni, izdahni, ubij: Odvjetnik na tečaju otkrije - ubojstvo!

OCJENA: 8/10

(Netflix)

Jedan od sve omiljenijih motiva autora televizijskih serija je priča o zločincu koji nije kriminalac nego običan čovjek, naš susjed ili, što je još zanimljivije, mi sami. Možemo li ubiti čovjeka? Što nas može navesti na ubojstvo? Jesmo li sposobni to učiniti? Možemo li nakon zločina živjeti kao prije? Prva sezona njemačke serije “Udahni, izdahni, ubij” (“Achtsam Morden” ili “Murder Mindfully”), snimljena prema bestseleru Karstena Dussea, počinje odgovorom na ta pitanja. Junaka serije, odvjetnika Björna Diemela (Tom Schilling), upoznajemo u trenutku kad u tačkama kotrlja iskomadano truplo do obale jezera i odrezanu nogu gura u drobilicu.

Krvava kaša samljevene noge polako se izlijeva u jezero i Björn nam govori ono što nas zanima: “Nisam nasilna osoba. Upravo suprotno. Nikad se u životu nisam potukao. Imao sam 42 godine kad sam prvi put ubio nekog. No unutar tjedan dana već sam ubio šestero ljudi. Ali imao sam najbolju namjeru. Bila je to logička posljedica novog osviještenog pristupa životu kako bih uskladio svoj profesionalni i obiteljski život”.

Björnov profesionalni život ispunjen je stresom i poniženjima, a obiteljski osjećajem krivnje i nemoći. Poniženje, stres, nemoć i krivnja četiri su jahača apokalipse suvremenog čovjeka, a Björn je tipičan moderni rob posla i obitelji. Svjestan je toga, a svijest o sebi i onome što trpi prvi je korak do izbavljenja. Na taj će ga korak potaknuti njegova strpljiva i pametna žena Katharina (Emily Cox). Pokazat će mu članak u časopisu naslovljen “Osviještenost za unutarnji i vanjski mir” i potaknuti da pronađe simpatičnoga, strpljivog i nadasve smirenoga profesionalnog trenera osviještenosti pod imenom Joschka Breitner (Peter Jordan). Prvi susret s Joschkom izaziva u Björnu sumnje u njegove metode, no nakon nekog vremena on shvaća da mu primjena tih metoda koristi u mučnim situacijama.

Odnos sa ženom je bolji, nalazi sve više vremena za kćerkicu Emily (Pamuk Pilavci) koja ga obožava, a na poslu se prvi put može ravnopravno suprotstaviti odvratnim i pokvarenim šefovima za koje je on, kako kaže, samo Pepeljuga koja radi najprljavije poslove i nikad nije pozvana na bal. Björn radi dobre stvari za loše ljude, na primjer, za moćnoga njemačkog šefa bande, Balkanca Dragana Sergowicza (Sascha Gersak). Osim što kao odvjetnik oslobađa Dragana i njegove ubojice optužbi za zločine, usmjerava Draganov prljavi novac u razne fondacije, transportne tvrtke i franšize. U ovoj duhovitoj, napetoj, izvrsno napisanoj i režiranoj seriji sa savršenom glumačkom ekipom sve je kratko, jasno, napeto i zabavno, a svaka epizoda traje svega tridesetak minuta.

Već u prvoj epizodi saznat ćete sve što ste u ovom tekstu dosad pročitali i potom vidjeti jednu od najnapetijih situacija u kojoj Björn ide provesti vikend s kćerkicom na jezeru, a u prtljažniku svog automobila mora skrivati i voziti kriminalca Dragana, koji zbog počinjenog ubojstva bježi od policije. Da stvar bude zanimljivija, inspektorica koja traga za Draganom bivša je Björnova djevojka iz mladosti i tako poslovni, obiteljski, gangsterski i policijski četverokut postaje dramaturški plodna osnova napete priče.

Bilo bi nepravedno tražiti od ovakve serije da bude savršena jer su njezini nedostaci imanentni podžanru koji zastupa. Najveći majstor trilera o običnim ljudima u neobičnim situacijama, Alfred Hitchcock, rekao je da, kad smišlja priče svojih filmova, baca logiku kroz prozor. Logika je u pravu, priznaje Hitchcock, ali je dosadna, a on se bavi zločinom i zabavom, dvjema strastima ljudskog života kojima je logika strana i beskorisna.

Dok sam bez prekida gledao svih osam epizoda serije “Udahni, izdahni, ubij”, na sve mane reagirao sam sa smiješkom jer mi nisu bile važne i, što je najbolje, nisu nimalo kvarile uvjerljivost priče, junaka i situacije u kojoj se nalazi. Najzabavniji dijelovi bila su Björnova prisjećanja savjeta svog trenera osviještenosti Breitnera u naoko nerješivim i opasnim situacijama, nakon čega bi mirno i osviješteno reagirao “by the book”, odnosno, “po pravilima struke”. Posljednja, osma epizoda završava napeto, a ono što nakon toga slijedi gledat ćemo sljedeće godine kad u listopadu na Netflixu bude dostupna druga sezona ove izvrsne serije.