Pogledali smo novu seriju Guya Ritchieja, 'The Gentleman': Snimio ju je po svom filmu...

OCJENA: 7.5/10

(Netflix)

Zabavna serija o britanskom plemiću, vojvodi dapače, koji naslijedi velebno imanje od oca, zajedno s podzemnom tvornicom trave, dugovima svog brata i hrpu kriminalaca s kojima se mora nositi. Guy Ritchie ustvari je snimio seriju prema svojem istoimenom, vrlo dobrom, filmu. Iako bi bilo točnije reći - prema svim svojim filmovima, jer više-manje Guy Ritchie snima uvijek isti film (iznimka su, iako ne znatna, možda filmovi o Sherlocku Holmesu) s više ili manje varijacija. Nasreću, zna kako se to radi, pa je većina njih dobra i zabavna.

Foto: promo

Ne treba podcijeniti zabavu, pa ono što je zabavno nije zgorega koji put ponoviti, ali ne treba podcijeniti ni pravilo da sa svakim ponavljanjem stvar postaje sve izlizanija i izlizanija te u konačnici bezvrijedna. A mislim da je ova serija kraj za Ritchiejevo ponavljanje jednih te istih fora u malo promijenjenim varijantama. Serija je stvarno zabavna, ali sa svakom epizodom postaje sve zamornija, a rekao bih i dosadnija, jer i najneupućenijem gledatelju jasno je da je taj film već gledao. A taj osjećaj ne mogu oprati ni odlični glumci, još bolji interijeri i eksterijeri, kao ni gomila preokreta (koji su uglavnom očekivani). Nikom neće biti žao pogledati seriju, ali sumnjam da će je itko pogledati dva puta.

Ima još jedna prilično iritantna stvar u seriji - a to je Ritchiejeva potreba da bude cool. Da natrpa seriju (kao i filmove) ekscentričnim likovima kriminalaca koji nadahnuto prosipaju mudrosti, sročene u šekspirijanske rečenice prožete izrazima “fuck”, “bollocks”, “cock” i “cunt”. U filmu to i prođe, ipak je to dva do tri sata, ali serija je više od osam sati tih mudrolija, zbog kojih ti dođe da mu kažeš “dobro, čovječe, snimio si neke dobre filmove, obogatio si se, lansirao si neke zvijezde, oženio si Madonnu, pa daj više prestani preseravati se ili bar promijeni dilera jer ti ova droga šteti”. A šteti mu, jer Ritchie je stvarno talentiran redatelj i scenarist, ustvari majstor, i prava je zagonetka zašto neprestano kopira sam sebe. U redu, kaže se da veliki redatelji cijeli život zapravo snimaju jedan te isti film, ali Ritchie, brate, ti si to shvatio doslovno, a to ti je metafora.