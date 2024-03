Pogledali smo 'Režim': Kako je Kate Winslet pristala glumiti ovu karikaturu, ostaje tajna...

OCJENA 2/10

Kad film ili prva epizoda televizijske serije počinje nizanjem iskošenih kadrova u kojima sve vidimo iskrivljeno, što je bilo popularno u film noiru četrdesetih godina, za mene je to upozorenje da ono što slijedi, neće biti dobro. To otrcano stilsko sredstvo, koje je u velikim klasičnim filmovima poput 'Trećega čovjeka' Carola Reeda ili 'Gospodina Arkadina' Orsona Wellesa bilo dojmljivo, danas je besmisleno poput, na primjer, teksta u kojemu svaka rečenica završava s tri uskličnika.

A kad to sredstvo koristi veliki engleski redatelj Stephen Frears, koji je u produkciji HBO-a režirao prve tri epizode američke serije 'Režim' ('The Regime', 2024.), onda je stvar mnogo ozbiljnija i zagonetnija. Zašto bi majstor koristio primitivno kadriranje kad znamo iz njegovih filmova ('Kraljica', 'Opasne veze', 'Moja lijepa praonica' itd.) da je sposoban sve što je nakazno pokazati ne na nakazan nego na jednostavan i svakom gledatelju razumljiv način?

Već nakon prve od ukupno šest epizoda postaje nam jasno da je stvar doista ozbiljna, iako nimalo zagonetna. Autor i scenarist serije Will Tracy napisao je tako loš i, oprostite na izrazu, glup scenarij da ga ne bi uspio spasiti nijedan redatelj, ma kako darovit. Tracy se hvali da je posljednjih 20 godina na plažama čitao knjige o diktaturama i diktatorima i da je 'Režim' plod tog istraživanja. Umjesto 20-godišnjeg proučavanja diktatura mogao je pogledati Chaplinovo remek-djelo 'Veliki diktator' u kojemu daroviti redatelj i komičar ismijava Hitlera i pokušati proučiti kako to radi majstor.

A majstor to radi tako da, iako je riječ o satiri, stvara lica od krvi i mesa, prave karaktere, a ne karikature kakva je junakinja serije Elena Vernham, koju s mukom i loše glumi darovita Kate Winslet. Poput Hitlera, Elena je demokratski izabrana diktatorica koja je u svojoj drevnoj srednjoeuropskoj karikaturi od zemlje ukinula demokraciju i sa svojom klikom krade sve što može i na nekim dalekim rajskim otocima krije opljačkano bogatstvo. Svom narodu blebeće litanije o ljubavi, pravdi i svim stvarima koje 'građani moraju znati', a pritom je tako smušena i nesposobna da se gledatelj pita kako je uopće pobijedila na izborima.

No to ne brine scenarista Willa Tracyja, koji uz nju stvara još jedan sklepani lik, skupnika Herberta Zubaka, stručnjaka za pokolje zvanog Mesar (Matthias Schoenaerts), čiji divovski i mišićavi macho izgled i tupi izraz lica zaokružuju karikaturu neobrazovanog, okrutnoga populističkog desničara koji snagom i vjerom u domovinu i sve ostalo što ide uz desničarski isklesan reljef domovine imponira maloumnima, a to su za scenarista serije žene poput diktatorice Elene i osiromašen narod. Malo kad je neki autor serije tako bezobrazno vrijeđao žene i ljudski rod. Lik Elene kao da je napisao ženomrzac, koji nije svjestan što piše. Kako je sirota Kate Winslet pristala glumiti tu karikaturu, ostat će jednom od tajni produkcije 'Režima'.

Cijeli slučaj ove jadne HBO-ove serije postaje još smješniji kad njezin redatelj, daroviti Stephen Frears, kaže da je nakon čitanja odmah pomislio na komedije braće Marx, a zatim na Putina, Ceausescua i ostale diktatore, pa na 'željeznu lady' Margaret Thatcher i, naravno, Donalda Trumpa. Navodno je poruka cijele serije Amerikancima: Nemojte glasovati za Trumpa! Imam osjećaj da to Frears govori zato što mu u vezi s tom serijom ne pada na pamet ništa pametnije od papazjanije usporedbi i dosjetki. Valjda je i sam svjestan da je glupo imati seriju o nekoj srednjoeuropskoj diktaturi koja vojskom 'prisajedinjuje' zemlju, za koju tvrdi da je od pamtivijeka njihova, kao što to pokušava Putin s invazijom u Ukrajinu, i onda ozbiljno tvrditi da bi iz svega toga američki glasači trebali shvatiti da je Trump opasan desničarski diktator za koga ne smiju glasati.

U 'Režimu' ima, kao u nekom serijskom bosanskom loncu, svega pomalo, poezije i seljaka, zdrave seljačke hrane i pandemije, vojske i seksi plesačica, korumpiranih političara i leševa, kićenih odora i lažljivih medija... Kad nema lica i sadržaja, ima obilje loše i nepotrebne robe, kao u supermarketu. 'Režim' nije samo loša serija nego raskošno, rastrošno i spektakularno loša. Sve bliješti od boja, kostima, šminke i dekora, a zjapi poput bezdana.

Posebno je iritantno tradicionalno zapadnjačko stvaranje izmišljenih 'srednjoeuropskih' zemalja, što je Krležu dovodilo do bjesnila, u kojima žive neki izmišljeni prinčevi i plemići koji vladaju blatnjavim i odrpanim seljacima. U današnjoj predodžbi takvih 'zemalja', mačeve i krampove zamjenjuju tenkovi i tačke, a prinčeve i plemiće diktatori i generali. U mašti loših pisaca, poput autora serije 'Režim', sve što je istočnije od Njemačke i Austrije, skrpano je od ikonografije i rituala koji u predodžbi Zapadnjaka simboliziraju civilizacijski primitivizam i političku zaostalost. Pisac serije ne vrijeđa samo žene i ljudski rod nego i sve što živi istočno od bivše hladnoratovske crte koja dijeli Zapad od Istoka.