Pogledali smo seriju 'Ludwig': Kao neka verzija modernog i smušenog Sherlocka Holmesa

Zanimljiva i dobro odrađena britanska kriminalistička serija. Naravno, pod uvjetom da se prihvati početna postavka, a to je da brat blizanac (koji “by the way” ima neki od onih sindroma koji ga čini genijem i istodobno socijalno otuđenim čudakom, nešto tipa Sheldon) preuzima identitet i posao svog brata, policijskog inspektora, koji je nestao, kako bi istražio što se s njim ustvari dogodilo.

Serija je laka za gledanje i prilično dobro napravljena - istraga o nestanku brata provlači se kroz svaku epizodu, a istodobno Ludwig rješava i tekuće slučajeve, pa bi se moglo reći da se svaka epizoda može gledati sama za sebe. Velim, serija je jako dobra, pod uvjetom da se prihvati početna postavka, i sadrži sve najbolje kvalitete britanskih kriminalističkih serija - dobre dijaloge, jako dobro karakterizirane likove i zaplet, koji je ujedno i logičan (ili barem vrlo uvjerljiv) i istodobno začudan.

E sad, koji je problem početne pretpostavke - zar bi stvarno bilo moguće da baš nitko od policajaca jedne od najboljih i najstarijih policija na svijetu, i to još iz relativno male policijske postaje, ne prepozna da osoba koja se predstavlja kao njihov kolega to ustvari nije. Ma koliko oni bili slični kako jaje jajetu (jednojajčani su blizanci, dakle, više-manje identični). To jednostavno ne pije vodu, iako scenaristi prilično mudro ostale likove, oni koji nestalog brata dobro poznaju, uklanjaju Ludwigu s puta, a oni koji s njime blisko surađuju ili su novi, ili ga dosad nisu osobito poznavali, ili radili s Ludwigovim bratom. Ipak, pomalo je nevjerojatno, opet napominjem, unatoč šalama o “glupim policajcima”, postati detektiv u britanskoj policiji, nije baš “lako ćemo” i treba imati nekog mozga da se ta pozicija dohvati.

Nije da su britanski policajci regrutirani u zagrebačkoj vlasti pa se čudom čude da, eto, u gradu ljudi voze aute i žele ih parkirati i da će ljudi bacati smeće posvuda ako im ukineš a da ne smisliš nešto pametnije - kante za smeće. Ali, dobro, njima stvarno treba Google Maps da bi od Glavnoga kolodvora došli do Trga. Britanski policajci ipak su se morali naraditi da bi došli do pozicije inspektora ili detektiva.

“Ludwig” je odlično napisana serija i kombinacija istrage koja se provlači kroz cijelu seriju i zasebnog slučaja u svakoj epizodi, briljantno je odrađena. Sam Ludwig jako je dobro okarakteriziran kao asocijalni čudak čiji mozak radi briljantno logički, pa djeluje kao neka verzija suvremenog i smušenog Sherlocka Holmesa (koji je opet, “by the way”, bio prilično asocijalan tip). Ono što je u seriji najbolje jest da je iznimno laka i ugodna za gledanje i, iako nije nimalo slična, ima neku dobru atmosferu “Ubojstva u Midsomeru”.