Pogrešno značenje: Božićni hit u kojem ženu nagovara na seks

Božićni hit ‘Baby, It’s Cold Outside' zapravo uopće ne govori o Božiću. Iako se zbog prepoznatljive melodije ova pjesma već godinama nalazi na playlistama ljubitelja blagdanske glazbe, njezin tekst govori o nečem sasvim drugačijem.

Naime, ova pjesma snimljena je 1944. godine, a zapravo govori o tome kako se ona sprema krenuti kući u hladnoj zimskoj noći, dok je on pokušava nagovoriti da ostane kod njega. Ova pjesma ima mnogo verzija, a neke od najpoznatijih su one Rayja Charlesa i Betty Carter iz 1981., zatim Toma Jonesa i Cerys Matthews iz 1999. te pjesma Zooey Deschanel i Leona Redbonea koja se našla na soundtracku za film 'Elf'. Ipak, stihovi ove pjesme i nisu toliko nevini kako se to isprve čini.

Naime, muškarac pokušava nagovoriti ženu na seks, a iz stihova se može iščitati kako to nju nimalo ne zanima. Posebno diskutabilan je stih u kojem ona pita: Što je u ovom piću?' ('What’s in this drink?') što daje naslutiti da je on u čašu moguće ubacio nešto čemu u istoj definitivno nije mjesto.

Zanimljivo, 2013. godine Lady GaGa (32) i Joseph Gordon-Levitt (37) snimili su verziju pjesme u kojoj u 'zamijenili' uloge jer su tako željeli ukazati na sve češću problematiku silovanja.

Promijenili su i stihove, a dok u originalu stihovi glase: 'I really can't stay /But baby, it's cold outside' (Stvarno ne mogu ostati/Ali dušo, vani je hladno'), u novoj verziji glase: 'I really can't stay /Baby I'm fine with that' (Stvarno ne mogu ostati/Ali dušo, to je u redu').

Foto: YouTube

I really can't stay/Baby I'm fine with that

I've got to go away/Baby I'm cool with that

This evening has been/Been hoping you get home safe

So very nice/I'm glad you had a real good time

My mother will start to worry/Call her so she knows that you're coming

Father will be pacing the floor/Better get your car a-humming

So really I'd better scurry/No rush.

Should I use the front or back door?/Which one are you pulling towards more?

The neighbors might think/That you're a real nice girl

What is this drink?/Pomegranate La Croix

I wish I knew how/Maybe I can help you out

To break this spell/I don't know what you're talking about

I ought to say no, no, no/you reserve the right to say no

At least I'm gonna say that I tried/you reserve the right to say no

I really can't stay/...Well you don't have to

Baby it's cold outside

I've got to get home/Do you know how to get there from here

Say, where is my coat/I'll go and grab it my dear

You've really been grand/We'll have to do this again

Yes I agree/How 'bout the Cheesecake Factory?

We're bound to be talking tomorrow/Text me at your earliest convenience

At least I have been getting that vibe/Unless I catch pneumonia and die

I'll be on my way/Thanks for the great night

