Pohvalila se kako kliže, pa pala i ozlijedila 'pozadinu': Ovo boli

Vlasnica najpoznatije guze, Amerikanka Jen Selter (24) pohvalila se kako je Badnjak odlučila provesti na klizalištu sa svojim prijateljicama. Iako je to trebalo biti zabavno Jen je ipak bilo sve samo ne to.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

U Božićnom ruhu - crvenim tajicama, bijelom topiću do pupka i crvenoj kapi spremno je krenula pokazati svoje klizačke sposobnosti no to nije potrajalo dugo.

Foto: Instagram

Naime, Amerikanka je već za desetak sekundi bila na ledu i tako je ozlijedila svoju pozadinu. Iako nije imala tužno lice, vidjelo se kako je boli kad je pala, a svojim je sposobnostima kad je klizanje u pitanju nasmijala gotovo 13 milijuna pratitelja na Instagramu.

Foto: Instagram

- Pogledala sam video sto puta, nadam se da si dobro, izgleda bolno - pisali su joj fanovi. Iako je većinu njih nasmijala, pa i sebe, neki su kritizirali da kako joj nije hladno tako obučenoj.

Poznato je kako je Amerikanka zaljubljenica u treniranje i zdravu prehranu, ali fanovi do sad nisu znali da bi ona mogla tri mjeseca svaki dan nositi različitu obuću i opet ih ne bi sve uspjela 'prošetati' dok se nedavno nije pohvalila objavivši svoju kolekciju tenisica.

Foto: Privatni album

- Imaš preko 100 pari tenisica i sve su ti poredane po nijansama. Tko to radi? Imaš previše slobodnog vremena. Osim toga, slagala si ih 12 po svakom redu... Oprosti, ali ovo je malo bolesno - komentirali su joj. Neki su čak istaknuli i da je ovo najbezobraznija objava jer nema obzira prema onima koji si jedva priušte jedan par.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

Amerikanka je prošlo ljeto posjetila Hrvatsku i bodrila našu nogometnu reprezentaciju na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji, a često je objavljivala i fotografije u dresu Vatrenih.

- Obožavam Hrvatsku i čarobne zalaske sunca - hvalila se kadrovima s naše obale. Mlada Amerikanka i internetska 'poslastica' tvrdi da iza njenog izgleda i lijepo oblikovane guze ne stoji nikakva tajna osim 'treninga i samo treninga'. Zbog svoje je popularnosti ubrzo postala i 'traženo lice' raznih svjetskih brendova pa je počela zarađivati na popularnosti i utjecaju koji ima na mlade cure.

