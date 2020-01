Pokazala masnice od umjetne oplodnje: Osjećam se jako loše

Komičarka Amy Schumer (38) u svibnju ove godine rodila je svoje prvo dijete, no glumica je zbog endometrioze imala veoma težak porod, a njezin se sin Gene Attell Fischer rodio putem carskog reza. Iako je Schumer izjavila kako joj je porod bio jedan od najtežih iskustava do sad, glumica je na društvenim mrežama objavila fotografiju te dala do znanja kako sa suprugom i chefom Chrisom Fischerom (39) želi imati još jedno dijete.

Foto: Instagram

- Prije tjedan dana podvrgnuli smo se umjetnoj oplodnji i stvarno se osjećam jako loše i emocionalno. Ako je netko to prošao i ako imate neki savjet ili ne biste imali ništa protiv toga da podijeliti svoje iskustvo, molim vas to napravite. Moj broj telefona je u mojoj biografiji. Zamrznuli su mi jajašca i sad pokušavamo smisliti način da Gene dobije brata ili sestru - napisala je Schumer u emotivnoj objavi koju je objavila na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Na fotografiji se vidi njezin trbuh, ožiljak od carskog reza te plave masnice kao posljedica umjetne oplodnje.

- Prvih sat vremena sam povraćala. Carski rez obično traje sat i pol, ali kod mene odužio se na tri sata zbog endometrioze. Bilo je užasno - otkrila je komičarka nedugo nakon poroda.

Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL

