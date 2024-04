Pokazali završenu pozornicu za Eurosong: Evo kako ona izgleda

Za dva tjedna počinje dugo iščekivani Eurosong, a na službenom Instagramu natjecanja osvanula je snimka gotove pozornice. Ovogodišnje natjecanje održat će se u Malmöu u Švedskoj. Na pozornicu će za nekoliko dana, točnije ovoga vikenda, stati predstavnici 37 država koji kreću s prvim probama.

Na pozornici se nalaze LED podovi, LED kocke, šarena svjetla... Pozornica je u obliku križa te je postavljena u sredinu dvorane. U prostoru dvorane se nalazi 2.168 rasvjetnih tijela, a za njihovo je pretprogramiranje je bilo potrebno četiri tjedna.

Eurovision stage for the Eurovision Song Contest in May, at Malmo Arena | Foto: Johan Nilsson

LED podna pozornica je veličine 186 četvornih metara, a LED zaslon u pozadini 340 četvornih metara.

Podsjetimo, prvo polufinale Eurosonga započinje 7. svibnja, a drugo 9. svibnja. Veliko finale je na programu u subotu 11. svibnja. Hrvatski predstavnik Baby Lasagna prvi će put nastupiti u prvom polufinalu.

