Pokleknuo: Ben Affleck je pijan teturao ulicom, grlio plavušu...

Filmski glumac Ben Affleck (47) godinu dana je bio trijezan te se time nedavno pohvalio na društvenim mrežama. Sad je to odlučio proslaviti - ludim partijanjem. Kako piše Mirror, Ben je ponovno pokleknuo pred porocima i nekoliko dana ranije počeo je slaviti Noć vještica. S maskom kostura teturao je ulicama nakon tuluma kojeg je organizirao UNICEF u Hollywoodu.

Novinarima je pozirao u zagrljaju s nepoznatom mladom djevojkom, a mediji navode da mu je ona bila pratilja na zabavi. Na snimci koju su objavili strani mediji vidi se kako djevojka ulazi u automobil, a on ostaje pozirati paparazzima.

U tom trenutku Affleck se jedva drži na nogama, posrće, a u jednom trenutku skoro je pao da se nije naslonio na automobil.

- Teško je i neuhvatljivo ostati trijezan svima koji se bore protiv ovisnosti. Ben je priznao da će s vremena na vrijeme posustati. Nije nikad došao do točke da je ovisnost postala prošlost - izjavio je Affleckov prijatelj nakon što su 'procurile' fotografije i snimke.

Prije nego će otići na dobrotvornu zabavu, Affleck se na društvenim mrežama našalio sa svojim problemom s alkoholom.

- Skužili ste me, počeo sam izlaziti. No budimo ozbiljni na trenutak i recimo nešto što je doista važno. Više od godinu dana se liječim od ovisnosti o alkoholu, a dio tog puta je i pomaganje drugima. The Midnight Mission je nevjerojatna organizacija koja pomaže potrebitima oko smještaja, oporavka, obučavanja i razvoja. Donirat ću im novac jer postoje ljudi koji se svakodnevno bore protiv ovisnosti, a nemaju sredstava i treba im pomoć - napisao je Ben Affleck.

Jutro nakon partyja, Ben se družio s bivšom suprugom Jennifer Garner (47) i djecom ispred kuće.

- Događa se, pogriješio sam. Ali neću dopustiti da me to uništi - rekao je glumac.

