Pokos odgovorila na objavu Milane Vlaović: 'Ne treba mene braniti! Ovo poručuje da šutim'

Vlatka Pokos (51) je od nedjeljnog ispadanja iz showa 'Ples sa zvijezdama' glavna tema na društvenim mrežama, a spisateljica i kolumnistica Milana Vlaović Kovaček (51) obranila ju je na nakon velike količine mržnje. Vlatka i njezin partner Mateo Cvenićem prvi su ispali, iako mnogi smatraju da nisu bili najgori par.

- Prije svega želim reći da sam zahvalna Milani Vlaović Kovaček na pokušaju da me obrani od navale mržnje na društvenim mrežama, kojom je, za razliku od mene, šokirana. Milanu cijenim i poštujem zbog njezina talenta i profesionalnih uspjeha iako će je hrvatski mediji zauvijek predstavljati kao bivšu suprugu nogometaša, što dovoljno govori o mizoginiji i seksizmu na ovim prostorima. Namjerno kažem 'pokušaju', jer nema potrebe za time. Cijelu situaciju treba sagledati kao društveni fenomen, a ne moj pojedinačni slučaj - rekla je Vlatka za Story, pa nastavila:

- Uostalom, odavno sam shvatila da je društvo u cjelini prema meni zauzelo negativan stav, prožet lažima o mom životu i ženomrstvom duboko ukorijenjenom na Balkanu. Komentatori na društvenim mrežama nisu prava slika hrvatskog društva, pa čak ni televizijske publike pa me njihovi bijedni, anonimni, nepismeni komentari ne mogu povrijediti - odlučno je rekla Vlatka.

Kako kaže, u Kanadi je zaradila puno novaca za hrvatske pojmove i zadovoljna je svojim životom.

- To mi daje slobodu da živim kako želim i da napravim malo dulji izlet u Hrvatsku i sudjelujem u svom najdražem televizijskom showu. Primitivci na Balkanu bi najradije eutanazirali sve žene nakon 30. godine, a posebno ih iritiraju prkosne i jake žene poput mene. Da, evo, bezočno se hvalim - ja sam jaka žena!

Vlatka je zaključila da ni pred kime neće šutjeti, te da nikoga nije omalovažavala.

- Ljudima smeta što me nije strah jasno i argumentirano iznijeti svoje stavove, čak i od bliskih prijatelja dobivam savjete da šutim, da se pokorim, da budem uplašeno žensko. Kako to već treba biti! Milanina teza 'da se nudim zlim jezicima' šalje istu poruku - 'šuti'. Moram demantirati tvrdnju da sam 'javno omalovažavala i kudila' druge jer se to NIKADA nije dogodilo.