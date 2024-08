Vlatka Pokos skladatelju koji tvrdi da je s njom proveo kasne noćne sate: 'Vidimo se na sudu'

Znate li što je najkrhkija pojava na Balkanu? Povrijeđeni muški ego. Koji si dozvoljava, onako usput, javno blatiti ženu, u ovom slučaju mene, napisala je Vlatka Pokos u svojoj novoj objavi na Instagramu a u kojoj se još jednom dotakla hrvatskog skladatelja Ernesta Pelaića i njegovih izjava o 'kasnim satima' koje su proveli zajedno 1994. godine u Splitu.

Pelaić se ranije oko toga oglasio na svojem Facebooku i poručio da nije 'spavao s njome', ali da se jesu družili te napisao da mu je 'danas pokojni Mustafa Ismailovski Muc kasnije priznao' da ih je pokušao spojiti. Od Pokos je zahtijevao i da mu se ispriča zbog svoje ranije objave.

No, Pokos to u nedjelju nije učinila, već mu je poručila da će Pelaić imati prilike ispričati se njoj, na sudu.

- Mene, koja nemam muža, ljubavnika, političkog zaštitnika niti moćnu obitelj. Mene se može onako usput proglasiti ženom s kojom se provode 'kasni sati' u kojima se događaju intimne ispovijesti i tko zna što još... Moja reakcija bila je burna jer me nema tko braniti niti obraniti osim mene same! Obraniti od ljigavih, bijednih, pokvarenih insinuacija i laži koje uvijek žene u priči nastoje prikazati lakom - započela je.

- Ernest Pelaić, u svojoj prvotnoj reakciji doslovno kaže 'nisam spavao s Vlatkom Pokos', dakle potpuno svjestan konotacija koje je njegova izjava izazvala u javnosti. Nakon toga slijedi patetična izjava o sretnom braku, djeci i unucima, kao da to odrješuje bilo kakve odgovornosti od onoga što piše i izjavljuje - nastavila je.

- Istovremeno, pitam se otkud potreba za spominjanjem Vlatke Pokos i povlačenjem drugih žena kroz blato, doduše anonimno, Pelaić se imao potrebu pohvaliti da se intimno družio s mnogim poznatim pjevačicama, ali, eto, ne i sa mnom. Pelaić je otišao i dalje te me optužio da sam narušila njegov obiteljski mir, da sam konfuzna i željna medijske slave - napisala je te dodala kako će svojim pratiteljima prepustiti da procijene 'tko je u ovoj priči željan slavi i tko se bavi prljavim insinuacijama'.

- Ono što mogu ovim putem poručiti Pelaiću je da ćemo se svakako vidjeti na sudu jer je prevršio svaku mjeru pristojnosti i dobrog ukusa te demonstrirao ponašanje nedostojno ikog tko se želi nazvati muškarcem. Problem Pelaića i sličnih je taj što mogu govoriti direktno i bez ikakvih kostura u omaru. Naime, nikad me nije taknuo niti jedan muškarac iz mog poslovnog okruženja, niti na televiziji niti na estradi. Vjerujem da je to značajno smanjilo moje šanse za veliki uspjeh. Ali, ono što je bitno u cijelom ovom cirkusu jest da nitko nema pravo ovako govoriti niti o meni niti o bilo kojoj drugoj ženi! Jedina osoba koja ovdje nekome duguje ispriku ste Vi, Pelaiću. A to ćete imati prilike učiniti na sudu - zaključila je u svojoj objavi Pokos.