Pokrenuli novi korak edukacije i zabave za najmlađe gledatelje

Danas je na bravo! webu započela s emitiranjem bravo! KIDS TV. Nova platforma obogaćuje program omiljenim dječjim pjesmicama, pričama i edukativnim sadržajem, pružajući mališanima priliku za razvoj i zabavu na odgovoran način.

Ova vijest posebno je razveselila mamu Tinu, majku dvojice dječaka s cerebralnom paralizom, Leona i Maxa, koji obožavaju bravo! KIDS.

- Ja sam majka dvojice dječaka koji obožavaju slušati bravo! KIDS. Oduševljeni su pričama za dobro jutro i laku noć, ma cijelim sadržajem... Dok čuju svoj omiljeni radio – izmami im osmijeh na lice. Nigdje ne idu bez vaših pužića. Oni uz bravo! KIDS uče engleski i uživaju u glazbi koja potiče njihovu maštu i kreativnost. U trenutku kada su mediji svuda oko nas, drago mi je da mogu svojoj djeci ponuditi kvalitetan sadržaj koji im pomaže da se razvijaju.

Foto: Obiteljski album

Mama ne skriva oduševljenje jer će dečki konačno imati baš ‘svoj program’.

- Kada oni imaju dobru volju i žele nešto pratiti sigurno će i zapamtiti određene informacije. Kod mene se radi o dvojici dječaka koji imaju svoje poteškoće. Meni je to veliki bonus. Mislim da je to puno bolje nego samo gledati crtiće. Mi smo ograničeni u smislu fizičke igre, jer s obzirom na to da oni ne mogu s rukama, ne mogu trčati, nama se u biti sve svodi na medije, stoga nas ovo posebno veseli.

Na bravo! KIDS TV emitirat će se i popularna emisija „Mala pitanja velikih ljudi“, koja je na radiju već stekla svoje obožavatelje koji s nestrpljenjem iščekuju da malena Maša Gavranić postavi zanimljiva pitanja osobama iz javnog života. Tako joj do sada nisu odoljeli ni Tony Cetinski, Ivanka i Mrle, Franka Batelić te brojni drugi...

Osim na webu, bravo! KIDS TV, uskoro će biti dostupna i na vašim ekranima.