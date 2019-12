Pokrivač se zabavljao s bivšom od Petkovića: Plesali na cajke

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Nikola Pokrivač (34) nedavno je u zagrebačkoj Areni na koncertu Mate Miše Kovača (78) pjevao 'Odavno više ne plačem zbog tebe' i time aludirao kako je s njim i radijskom voditeljicom Ecijom Ivušić (33) gotovo.

- Ne želim zvučat dramatično il tako nešto... Ali već sam mislila da se nikad nećeš pojaviti. Volim te, moj N - pisala je zaljubljena Ivušić još u kolovozu. No par je već početkom listopada dao naslutiti da njihova ljubav nije potrajala, a sad je Nikola dokazao kako ne tuguje za Ecijom.

Naime, nogometaš se ovih dana našao u društvu Tee Slavice (20), bivše djevojke hrvatskog reprezentativca Brune Petkovića (25). Snimku njihovog druženja Tee je objavila na svom Instagram storiju. Dok je snimala kako se njezine prijateljice zabavljaju i plešu pored njih se našao Pokrivač. S njima je bilo još desetak prijatelja, a u stanu su se zabavljaju uz narodnjake.

Osim što Nikolinina i Ecijina priča nije imala sretan kraj, tako nije ni ona od Tee i Petkovića. Bruno je nova zvijezda hrvatske nogometne reprezentacije, a prva pratilja Miss Universe pratila ga je i u druge države.To više neće raditi, Naime, kako Večernji list saznaje Tea i Bruno više nisu zajedno, a to smo i doznali od njihovih bliskih prijatelja.

- Bruno Petković od sada slobodan dečko - otvoreno je priznala Tea. Na naš poziv kratko je rekla da ne želi ništa više komentirati. Bruno je jedan od najperspektivnijih igrača Dinama, dok Tea studira na Rochester Institute of Technology u Zagrebu. Svoju vezu par nije skrivaju od javnosti no Petković o privatnom, a pogotovo ljubavnom životu nikad nije voli previše govoriti u medijima. Otkrio je kako je to kod njih išlo.

- Mislim da bi svaki pravi muškarac trebao osvajati svoju ženu, a ne obrnuto. Nije ona mene osvojila nego ja nju - rekao je za časopis Story mladi nogometaš i istaknuo da mu je Tea najveća potpora, uz njegovu obitelj.

Osim Tee i Nikole, s ljubavnim životom dalje je nastavio i Bruno. Uspješnu tenisačicu Donnu Vekić (23) i sjajnog nogometaša Dinama uhvatio je objektiv čitatelja 24sata kako se u Bogovićevoj ulici u Zagrebu opuštaju prošli tjedan.

