Policajci su pretresli Cherinu vilu: Našli brdo droge i metaka

Kuća američke pjevačice Cher (72), pravog imena Cherilyn Sarkisian, prošlog je četvrtka bila 'puna' droge te su ju okupirali policajci. Imali su nalog za pretres vile u Malibuu što je naposljetku rezultiralo uhićenjem Donovana Ruiza (23), sina jednog od njezinih asistenata koji je živio u toj rezidenciji, prenosi TMZ.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Najprije su policajci pretražili Ruizove hlače i pronašli 1.3 grama fentanil praha, Xanax tablete, nepoznatu bijelu pilulu, limenu foliju i ružičastu slamku sa smeđim talogom.

Zatim su otišli u njegovu sobu gdje su pronašli mnoštvo opojnih droga i pribora za njih. Tamo je bilo 'leglo' žutih pilula na kojima je pisao broj '215' te ružičastih označenih s 'K40'. Također, u sobi su se nalazile i dvije kutije s metcima kalibra .22 te jedna sa spaljenom folijom i slamčicom.

