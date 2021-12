Alec Baldwin (63) u velikom intervjuu nakon tragedije na setu filma 'Rust' otvoreno je rekao kako se s ubojstvom kolegice Halyne Hutchins nosi iznimno teško i da ima noćne more nakon što je u nju ispalio metak, no da odgovornost za ovu nesvakidašnju tragediju ne osjeća.

- Osjećam da je netko odgovoran za ono što se dogodilo, ali znam da to nisam ja! Ubio bih se da smatram da sam ja na bilo koji način odgovoran za ovu tragediju i ne kažem to tek tako. To zaista mislim - rekao je shrvani Baldwin Georgeu Stephanopoulosu na ABC-ju.

Policiji, koja cijeli slučaj istražuje još od listopada, sud je ipak odobrio nalog za pretragu mobitela Aleca Baldwina, prenosi BBC. Istražitelji su zatražili pristup Baldwinovom mobitelu kako bi pregledali sve njegove poruke, prepiske, komunikaciju na društvenim mrežama i pretraživanja u vrijeme nesreće.

- Možda postoje određeni dokazi na mobitelu. Pojedinci su ih koristili tijekom i/ili nakon počinjenja zločina. Postoji nekoliko e-mailova i poruka poslanih i primljenih u vezi s filmskom produkcijom 'Rusta' tijekom policijskih intervjua - navodi se u dokumentu, a prenosi BBC.