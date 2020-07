Policija privela Jovicu iz 'Ljubavi na selu', izazvao je dva požara: Smetala mi je trava, ne kose je

Kako nam je ispričao sudionik showa 'Ljubav je na selu', samo se htio riješiti trave u susjedovu vrtu jer mu je 'išla na živce'. S obzirom na to da se netom prije posvađao s majkom, ona je nazvala policiju zbog požara

<p>Policijski službenici Policijske postaje Benkovac dovršili su kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom, kojeg se sumnjiči za kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Kako doznaje<a href="https://zadarski.slobodnadalmacija.hr/zadar/kalelarga/uhiceni-josip-poznat-je-policiji-vec-je-prijetio-drugima-da-ce-ih-zapaliti-a-preklani-je-ronio-suze-kad-je-ostavljen-u-tv-show-ljubav-je-na-selu-1034184?fbclid=IwAR1Vi7IF39hKXIDSCUsbfCt_OdsVTO4t7vY7uqUUCHi2cCpzkENqBh7XNVU" target="_blank"> Zadarski list</a>, radi se o <strong>Josipu Ćiritoviću Jovici </strong>iz Benkovca, koji je javnosti poznat po tome što je sudjelovao u RTL-ovu showu 'Ljubav je na selu'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Fatalni Ljubo iz showa vikao da nije seks-mašina</strong></p><p>Benkovačkoj policiji poznat je otprije jer je imao više prekršajnih prijava. On je u srijedu poslijepodne u Benkovačkom selu namjerno izazvao dva požara na otvorenom prostoru i tako doveo u opasnost ljude i imovinu. </p><p>U srijedu je najprije oko 13 sati izazvao požar na otvorenom prostoru među kućama. Tada je izgorjela trava i nisko raslinje, a taj su požar vatrogasci ugasili kroz pola sata. Svega četiri sata nakon je u neposrednoj blizini izazvao drugi požar. Ponovno je izgorjela trava i nisko raslinje, ali je vatra zahvatila i stabla smokve i bora i ugrozila obližnju obiteljsku kuću. Nakon 15-ak minuta vatrogasci su ugasili požar. </p><p>Uz kaznenu prijavu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, u četvrtak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.</p><p>Kontaktirali smo Jovicu vezano uz ovaj slučaj. Sve nam je potvrdio. </p><p>- Držali su me 36 sati u policiji zbog toga, ali nema nikakve kazne. Prenoćio sam i to je to - govori nam Jovica i objašnjava zašto je uopće palio varu:</p><p>- Ma to je bilo susjedovo dvorište, zaraslo je, bilo je puno kukaca, komaraca i zmija pa sam se ja toga išao riješiti. Ne održavaju to - pojašnjava Jovica. Očekivali smo da će sumnjati na osobu koja ga je prijavila, ali on ju je vrlo dobro poznavao. </p><p>- Ma mater me prijavila... Posvađali smo se, ljuta je na mene pa me prijavila. Riješio sam se trave i raslinja, a ona tako - za kraj nam je rekao Jovica. </p>