Polinin odlazak narušio odnos, 'Savršeni' se hladi od nje: 'Opterećena je komentarima'

O tom problemu razmišljam na način: 'Kada dođe, onda ćemo ga riješiti' i upravo zato me pogodilo kako je Polina dosta odlučno rekla da to ne može funkcionirati, rekao je Toni Šćulac u showu 'Gospodin Savršeni'. S Polinom je otišao na spoj u drive in kino, a nju je oduševio pin-up stajling. Razgovarali su i o braku i zajedničkom životu. Polina i dalje nije sigurna u njihov odnos, a i Toni više nije toliko uvjeren da je ona prava osoba za njega.

Kad su se ostale djevojke vratile u vilu, prepričavale su događaje s grupnog spoja te kako je Polina dobila spoj, što nikoga nije posebno iznenadilo zato što je Polina samu sebe prozvala favoritkinjom. Razgovarali su i o vezama na daljinu da bi Polina otkrila kako nema lijepih iskustava kad je o tome riječ te da ne vjeruje u takve veze.

U vilu se vratila bez ruže, što je dalo djevojkama dodatnu nadu za borbu.

- Naviknula se vratiti s ružom i mislim da joj je bilo dosta teško ući među nas i ne doći s ružom. Nije bila toliko bahata kao pri povratku - komentirala je Josipa, a Maria dodala: 'Smatram da Polina ne zaslužuje Tonija, a mislim da je on dovoljno pametan da shvati iz kojih je razloga ona tu i da je dovoljno pametan da shvati da on Polinu ne interesira.'

Slično razmišljaju i pratitelji na društvenim mrežama. Smatraju da odnos Tonija i Poline više nije isti i da je kratka pauza (period kada je Polina bila izvan showa) utjecala na to.

- Toliko mi je mala iritantna da se iskreno nadam da je krenulo u smjeru izlaznih vrata - pišu gledatelji i zaključuju kako je opterećena Instagram komentarima. Ipak, bilo je i onih kojima je Polina favoritkinja i vjeruju da će biti u finalu. Pisali su joj da je preslatka.

POGLEDAJTE OSMU EPIZODU TARIKA I BUKIJA

Najčitaniji članci