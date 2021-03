Osebujni turbo folk-punk rock sastav iz Zagreba svojim neuobičajenim spojem udaljenih glazbenih žanrova posljednjih godina bilježi sve veću popularnost. Svirali su Brkovi u kojekakvim garažama i sumnjivim svratištima pa stigli sve do Doma sportova. Posljednjih godinu dana, dakako, ne sviraju, no i to će se promijeniti, a o nadolazećem koncertu i Brkovima razgovarali smo s frontmenom Vedranom Peharom, poznatijim i pod umjetničkim pseudonimom Shamso69.

Koliko vam se život promijenio u godinu dana?

- Dosta. Prije pandemije sam vikendima nastupao i puno putovao. Sad sam se posvetio i nekim drugim stvarima te više vremena provodim u krugu obitelji.

Postoji li neki novi hobi?

- Boravim u prirodi koliko god mogu, zdravije se hranim i vježbam jer imam više vremena za sebe. Pogledao sam puno serija i pročitao neke knjige. Bavim se produkcijom u kućnom studiju, sviram gitaru i pišem neke skice za nešto što možda jednog dana postane moja prva knjiga. Volio bih naučiti osnove videomontaže, a i radio je medij koji me već dugo zanima.

Brkovi su sad možda na “holdu”, ali zato ste u deset godina prije toga izbacili čak osam album. Otkud ta silna inspiracija?

- Nastupa nema, ali dalje smišljam nove pjesme, održavamo probe, izbacili smo jedan singl u međuvremenu, a sad imamo i virtualni koncert. Živim za to, pa valjda iz tolike želje sve dolazi.

Dani kad su Brkovi svojim izričajem “šokirali” u mainstream prostoru sad su ipak iza nas. Koliko vas ozbiljno ljudi shvaćaju danas, što vam se čini?

- Mislim da su rezultati u smislu intenziteta i posjećenosti nastupa te brojki na društvenim mrežama i digitalnim servisima za streaming glazbe postupno dovele do toga da nas i mainstream mediji počnu shvaćati ozbiljno. Drago mi je da je tako jer iza svega stoji ogroman trud i ljubav.

Skupilo se s godinama i hejtera... Je li Hrvate ustvari lako isprovocirati?

- Žao mi je što mladi provode mnogo vremena na raznim internetskim portalima šireći mržnju i teorije zavjere umjesto da to vrijeme utroše kvalitetnije. Ljudi koji nas prate većinom prema nama šalju pozitivne vibracije, a nađe se i manji dio onih kojima je cilj popljuvati ono čime se bavimo. Nažalost, rijetko je u pitanju konstruktivna kritika.

Gdje je bolja zabava, na narodnjacima ili rocku?

- Ovisi, teško je napraviti opću podjelu. Onaj tko se zaista odlučio dobro provesti naći će način da to napravi. To se najbolje vidi u vremenu rigoroznih restrikcija.

Prilično sam siguran da se pjesme poput “Hoću da mi dijete sluša narodnjake”, “Kurvo prokleta” ili “Seks i droga” ne puštaju na radiopostajama. Koliko mislite da je to uopće važno danas pored YouTubea i streaming servisa?

- Kako za koga. Mi smo ‘terenski’ live bend. Izvodimo vlastite pjesme uživo na nastupima i mahom od toga živimo. Emitiranje na TV i radiopostajama je od presudne važnosti glazbenicima s tzv. estrade koji ne žive od nastupa ili nemaju obožavatelje, pa si jedino tako mogu osigurati neke prihode ili popularnost na sceni. Tu je prisutno sukoba interesa i vladaju određene interesne skupine ‘glazbenika činovnika’, koji se međusobno pomažu i podupiru u sprezi s pojedinim radijskim i TV urednicima, a ponekad čak i političarima.

Mogu li Brkovi preživjeti doba političke korektnosti? Hoće li vas doći glave?

- Osobno mi je puno bitnije biti ljudski korektan. Zamislite samo koliko bi se komičarima smanjila kvaliteta nastupa da moraju postati politički korektni. Preživjeli smo dosad puno toga tako da mislim da ako nas nešto dođe glave to ćemo najprije biti mi sami sebi.

Virtualni koncert Brkova zakazan je za subotu 6. ožujka od 21 sat. Jeste li ikad ranije već svirali kao bend u takvom ambijentu i što publika može očekivati?

- Ovo je nešto sasvim novo i za nas i za našu publiku. Koncert će biti organiziran po najmodernijim svjetskim i tehnološkim dostignućima, a mi ćemo dati sve od sebe kako bi premostili jaz uzrokovan fizičkom distancom s publikom. Mogu nas gledati iz cijelog svijeta i to nas veseli.