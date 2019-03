Pomirili su se: Naša ljubav je jača od svega, nismo se rastali

Nismo se rastali. Zavjetovali smo se na ljubav. Ja sam bila jako eksplozivna, malo sam preburno reagirala i mislila da je kraj, ali Marko nije odustao od mene, rekla nam je dizajnerica Romana Taylor (51).

Foto: privatni album

Novopečeni bračni par, Marko i Romana, vjenčali su se prije dva tjedna i bili su jako sretni. No, kako u svakom braku ima trzavica, uskoro se dogodila i prva veća svađa što je natjeralo Romanu da na društvenim mrežama objavi da se rastaje od Marka Jurina.

Foto: privatni album

- Kako sam na hormonima to je dosta utjecalo na mene, ali evo ljubav je pobijedila. Sve dok je ljubavi, bit će i nas. Nismo se rastali, samo jedan dan nismo proveli zajedno. Ljubav ako je prava, onda i pobjedi svako zlo - objasnila je.

Dodala je kako su i ona i njen suprug jednako krivi što je došlo do ovakve situacije. Ipak, Romana je ponosna na Marka što nije odustao od nje.

Foto: privatni album

- Čekao sam da se smiri. Nisam ju mogao ni jedan dan ostaviti samu, odmah su doletjeli galebovi - komentirao je Marko. Nakon pomirbe otišli su u klub proslaviti sretan kraj ljubavne priče.

Foto: privatni album

Romanu uskoro čekaju tri teške operacije u sklopu njene tranzicije. Odstranit će Adamovu jabučicu, promijeniti glas i korigirati lice, odnosno popravit će nos.

Foto: privatni album

- Kada mi to naprave, neću smjeti pričati desetak dana. To je meni jako teško palo, ali svima oko mene će biti lakše, kažu da će se odmoriti malo. Strah me što nakon promjene glasa više neću moći vikati i vrištati - objasnila je Taylor.

