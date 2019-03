Pomirio se s 20 godina mlađom ženom: Oprostio joj rasipnost?

U ljubavi nemam sreće. Nikako to nisam svladao. Mogu samo reći da neću više vjerovati da ću s nekime ostati zauvijek, svojedobno je rekao turski glumac Özcan Deniz (46) pa se oženio drugi put.

Foto: Instagram

I to s manekenkom Feyzom Aktan (26), ali tračevi su upućivali na to da brak nije potrajao ni godinu dana. Turski mediji pisali su da se par razišao jer je Feyza počela nekontrolirano trošiti novac. Bio je Deniz debelih živaca, no kako se bankovni račun stanjivao, tako je njemu rastao bijes. Zatvorio joj je račune i dao joj samo jednu karticu koju može izravno kontrolirati. Naravno, Feyzu je taj potez razljutio pa su se počeli svađati. Iako je glumac tvrdio da nije istina te da im je brak i dalje skladan, prije tri mjeseca preselio se u hotel.

Ipak, čini se da je Deniz odlučio dati braku s 20 godina mlađom suprugom drugu šansu. Stao je na kraj glasinama o razvodu i objavio novu fotografiju s Feyzom.

- Je li sve dovoljno jasno? - upitao je Deniz pratitelje i dao do znanja da se i dalje voli s manekenkom.

Foto: Instagram

To se odvilo drukčije nego poslije kraha prvog braka s glumicom Handan Deniz. Tada nije bilo druge šanse, a nakon razvoda je živio sa starijim bratom i šogoricom. S Handan je bio u braku deset godina, ali nikad nisu osnovali obitelj, što je, čini se, glumcu zasmetalo.

- Naravno da želim dijete i obitelj! Ali želim nekog tko mi odgovara. Nekog tko ima vjere. Ne govorim samo o vjeri u Boga. Mislim na vjeru općenito. Nekog tko vjeruje u obitelj, u svoj posao, u ljubav, u budućnost. Ima ljudi koji ne vjeruju ni u što. Žive prema trenutačnom osjećaju. S njima ne mogu - ispričao je nakon prvog razvoda. Iako mu nije podarila dijete, ostali su u dobrim odnosima i za nju ima samo riječi hvale.

Foto: Instagram

- Handan je izvrsna glumica i bila je partnerica s kojom sam se najbolje slagao. Nas dvoje smo proveli mnoge godine zajedno, bila mi je prava potpora, kao i ja njoj. Jednostavno, naš je život krenuo različitim smjerovima. Unatoč tomu i dalje je iznimno cijenim - rekao je glumac. Papire za razvod potpisali su 2000., a do 2018. se zabavljao na svoj način. Iako nije vodio aktivan noćni život, često je, priznaje, dovodio razne žene u svoj krevet i imao avanture za jednu noć. Međutim, to mu je s godinama dosadilo pa je počeo razmišljati o ulozi oca.

- Snimi film, snimi seriju, snimi album, idi na turneju... Sve me je to činilo jako sretnim. Ali sad se već ponavljam. Moram pronaći nešto novo. Tražim nova uzbuđenja i iskustva. Možda zato želim zasnovati obitelj. Ne znam kako je to. Je li dobro ili loše? Je li problem ili nešto sjajno? Želim to iskusiti - rekao je svojedobno glumac. Tad je na red došla nekontrolirana Feyza. Spetljali su se, vjenčali, a dijete je došlo sa zavjetima. Maleni Kuzey ima 11 mjeseci, a nakon rođenja sina Özcan je rekao kako ga je jedva dočekao.

Foto: Instagram

- Imati potomka najveće je dostignuće. Moj mi je sin rješenje za sve tmurne dane i probleme. Jedva čekam da počne govoriti i trčkarati pa da budemo glavni u parku. On je sad smisao mog života - rekao je tad.

Mnogi su nakon kraha i drugog braka počeli nagađati da se Deniz oženio Feyzom samo kako bi dobio nasljednika. Međutim, i manekenka je donekle imala koristi.

- Jedva je čekala da mu rodi dijete pa da se može ponašati kako želi. No on to ne može više trpjeti. Žao mi je što mu se ovo dogodilo jer već ima jedan razvod iza sebe. Nakon toga pomno je birao s kim će provesti ostatak života, ali čini se da je pogriješio - rekao je prijatelj glumca usred tračeva o razvodu.

Foto: Instagram

Čudno je da Özcan nema sreće u ljubavi kad ga mnoge žene nazivaju 'fatalnim' te redovito prate serije u kojima glumi. Deniz je otkrio i zašto je ženama toliko drag.

- Blizak sam im. Mogu me vidjeti kao starijeg brata, oca, ujaka... Nikomu nisam stranac, ni po ponašanju ni po karakteru. Ja im se sviđam jer sam iskren i topao. Ne lažem ljudima. Puno promatram gdje se stvari loše odrade - ispričao je glumac.

Foto: Instagram

Ipak, nakon što se dvaput ženio i dobio sina, javnost i dalje bruji o njegovim homoseksualnim sklonostima.

- Svaki put kad bih pokušao odgovoriti na to pitanje, ta bi se tema napuhala do suludih razmjera. Je li takvo što moguće dokazati?! To su prazne priče. Osim toga, riječ je o osjetljivoj temi koja je kao medalja s dvije strane. Trebao bih odgovoriti na način koji neće uvrijediti gay zajednicu a da pritom ne zapadnem u mačističke priče. Evo, da zadovoljim sve, mogu samo reći da nisam homoseksualac - opravdavao se Deniz.