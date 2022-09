Pomno isplanirana kraljičina smrt: Koriste se šifre, prekida program, mijenja se himna...

Jedni su je obožavali kao najdugovječniju kraljicu - ikonu Velike Britanije. Drugi pak prezirali zbog Lady Diane ili naprosto zato što mrze Krunu... Ni za jedne ni za druge, međutim, više ništa neće biti isto. Kraljica Elizabeta II. preminula je u 97. godini i sve se mijenja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Za početak, umjesto "God save the Queen" (Bože, čuvaj kraljicu), refren himne mijenja se u "God save our gracious King" (Bože, čuvaj našeg milosrdnog kralja). To je, naravno, njezin sin Charles.

Baš kao u nekom od filmova o Jamesu Bondu, tajnom agentu u službi Njezinog Veličanstva, odmah nakon smrti kraljice u kabinetu nove premijerke Liz Truss je zazvonio telefon. S druge strane sigurne linije je osobni tajnik Njezinog Veličanstva.

- London Bridge is down - izgovara kraljičin čovjek od najvećeg povjerenja.

Šifra je unaprijed pripremljena u skladu s engleskom tradicijom. Prije 65 godina, kad je preminuo otac Elizabete II., lozinka je bila "Hyde Park Corner". Liz Truss zna što joj je činiti dalje. Iz Ministarstva vanjskih poslova, gdje je donedavno bila šefica, odmah zovu 15 zemalja u kojima je Elizabeta II. službeno bila kraljica, potom još 36 članica Commonwealtha u kojima je to bila samo simbolički i službeno ih obavještavaju o smrti Njezinog Veličanstva.

Press Association službeno je izvijestio svijet o kraljičinoj smrti. Potom, u skladu s tradicijom, iz dvora izlazi netko od kraljičine posluge i na vrata okači osmrtnicu s obavješću da je pogreb Njezinog Veličanstva kraljice Elizabete II. najmanje deset dana kasnije. U velikim medijskim kućama poput Skya i BBC-ja voditelji su imali spremna crna odijela s crnom kravatom. Nakon što su obavijestili gledatelje o kraljičinoj smrti, počeli su odmah s emitiranjem priloga unaprijed snimljenih i pripremljenih pod šifrom "Mrs. Robinson".

Radio postajama pali se plavo svjetlo, koje se koristi samo u posebnim slučajevima i program prekida spiker s objavom. U međuvremenu, kreće ludilo. Počinju manijakalno zvoniti telefoni. Milijuni turista na web stranicama turističkih operatera traže hotele, apartmane... Smještaj se rezervira suludom brzinom unatoč cijeni barem dvostruko, pa i trostruko većoj nego do prije par minuta. Stižu milijuni turista i nema nikakve sumnje da će London na posljednjem ispraćaju kraljice biti pun kao šipak.

Morbidno je, ali odlazak kraljice je i prvorazredni turistički događaj. Suveniri s likom Elizabete II. odavno su spremni i na njezinoj će smrti mnogi zaraditi. Ali ne i banke te londonska burza, oni na dan sprovoda i krunidbe Charlesa, koji su proglašeni nacionalnim praznikom, ne smiju raditi. Procjenjuje se da će to stajati britansku ekonomiju najmanje milijardu i pol funti.

Najčitaniji članci