'Pop princeza' šokirala fanove: Ariana Grande se već zaručila

Pjevačica Ariana Grande (24) se zaručila za dečka komičara Petea Davidsona (24). Pop princeza, kako su je prozvali mediji, nosila je zaručnički prsten na koncertu u Los Angelesu, a fanovi su oduševljeni novim parom.

- Oni su savršen par. Ne žuri im se vjenčati. Svi prijatelji su veoma uzbuđeni i svi ih podržavaju - rekao je izvor blizak paru, piše People.

- Tek su se zaručili. Pronašli su ljubav jako brzo i usrećuju jedno drugo cijelo vrijeme. Ništa ne kriju - rekao je prijatelj.

Komičar Saturday Night Live showa Davidson je objavio njihovu vezu na Instagramu prije mjesec dana. Oboje su ušli u ovu vezu samo nekoliko dana nakon prekida sa svojim bivšima.

Ariana Grande je dvije godine bila u vezi s reperom Macom Millerom, a Pete je hodao s Cazzie David, kćeri komičara i redatelja Larryja Davida.

Zaljubljeni par je nedavno napravio i zajedničke tetovaže, a radi se o malom oblaku na srednjem prstu.

So Ariana Grande is rumored to be dating Pete Davidson and it seems they have matching tattoos now. pic.twitter.com/H59E0HTUeQ