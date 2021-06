Pjevačica Ariana Grande (28) odrasla je ispred kamere, a danas teži gotovo 150 milijuna dolara. Karijera joj je uvijek išla uzlaznom putanjom, ali privatni život servirao joj je mnoge zapreke.

Karijeru je započela 2008. s 15 godina ulogom u Broadwayjevom mjuziklu '13', nakon kojeg je dobila ulogu kao Cat Valentine u Nickelodeonovoj seriji 'Victorious'. Obrade pjesama koje je snimala i stavljala na YouTube donijele su joj prvi glazbeni ugovor, pa je 2011. potpisala s kućom Republic records.

Singlom s prvog albuma 'My way' 2013. je dosegla Billboard top 100 ljestvicu, a nakon toga joj karijera ide uzlaznom putanjom. Do danas je izdala šest studijskih albuma, koji su većinom pop i R'n'B uz prizvuke trapa u novijim albumima.

Kroz karijeru je razvila prepoznatljiv stil odijevanja, a njezin visoki rep prepun dugih ekstenzija postao je njezin zaštitni znak. Uz kompletiće koje je nosila na pozornici uvijek idu štikle s platformom ili čizme iznad koljena, a prepoznatljiva je i po oversized hoodicama.

Uz vrlo uspješnu karijeru, Ariana nije uvijek imala sreće u privatnom životu. Počevši s bombaškim napadom nakon koncerta u Manchesteru 2017., preko neuspjelih veza do tragične smrti tad bivšeg dečka, repera Maca Millera.

Pri izlasku s koncerta, bombaš samoubojica detonirao je bombu i usmrtio 23 ljudi, dok ih je 500 ozlijeđeno. Nakon toga, zbog velike traume Ariana je stopirala turu na neko vrijeme, a kasnije je održan koncert za sve koji su bili prisutni na nesretnom događaju.

Tijekom veze s komičarom Peteom Davidsonom (27), 2018. je preminuo njezin bivši dečko Mac Miller od predoziranja, što je uvelike potreslo pjevačicu.

Nakon prekida s Peteom, za kojeg je bila zaručena, započela je vezu s agentom za nekretnine Daltonom Gomezom (25) daleko od očiju javnosti. Dalton i Ariana vjenčali su se u svibnju ove godine.

Ariana sa svojih 246 milijuna pratitelja na Instagramu najpraćenija žena, a treća je u ukupnom poretku nakon Christiana Ronalda (36) i Dwaynea 'The Rocka' Johnsona (49).