Modni dizajner Alexander Wang (37) suočio se početkom godine s optužbama za seksualno zlostavljanje. Sve je, navodno, počelo još krajem prošle godine, a prljavštinu je inicijalno iznio nepoznati korisnik na Instagramu, koji je za sebe napisao da 'iznosi istinu o modnom svijetu'. Priča se brzo proširila.

Ljudi su pisali da ih je Wang drogirao, zlostavljao i silovao. Model i dizajner Owen Mooney optužio je Wanga da ga je neprimjereno dirao u noćnom klubu još 2017. godine, a poznato je sve više detalja i novih žrtava.

BBC donosi ispovijest 21-godišnjeg Keatona Bullena, koji je posljednji javno optužio slavnog dizajnera za seksualno napastovanje. Izjavio je da ga je Wang napao u noćnom klubu Fishbowl u New Yorku 2019. godine. Wang odbacuje optužbe, no strani mediji pišu kako poznata odvjetnica Lisa Bloom već sad zastupa 11 klijenata koji Wanga optužuju za njegovo neprimjereno ponašanje.

- Bio sam s prijateljem, a Alexander nas je u jednom trenutku pozvao za svoj stol. Ponudio nas je pićem i odveo na plesni podij. U ranim jutarnjim satima počeo me seksualno napadati. Odjednom mi je otkopčao hlače i počeo me hvatati za spolovilo pred gomilom ljudi. Potpuno sam se 'smrznuo'. Rekao mi je da me želi povesti kući sa sobom. Osjećao sam se grozno, pobjegao sam najbrže što sam mogao - ispričao je Keaton, koji nije poduzeo pravne korake protiv Wanga jer se bojao osude javnosti, no jednom kad je priča 'isplivala' u javnost shvatio je da i sam mora podržati žrtve svojim iskustvom.